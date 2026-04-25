Bundesliga heute: Heidenheim - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.04.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt am Samstag (25.04.2026, 15:30 Uhr) den FC St. Pauli in der heimischen Voith-Arena – ein Duell zweier Teams, die in dieser Bundesliga-Saison ums Überleben kämpfen.

Das Team von Trainer Frank Schmidt steht mit 19 Punkten aus 30 Partien so schwach da wie nie zuvor in seiner noch jungen Bundesliga-Historie; sollte Heidenheim verlieren, wäre der erste Abstieg in die 2. Liga besiegelt. Die Gäste von Trainer Alexander Blessin haben mit 26 Zählern ebenfalls eine ihrer schlechtesten Zwischenbilanzen seit der Rückkehr 2024 vorzuweisen und liegen weiterhin fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer (Werder Bremen, 31 Punkte).

Heidenheim – St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der Blick auf die jüngsten Duelle deutet auf Vorteile für St. Pauli hin: Nur eines der letzten zehn Pflichtspiele gegen Heidenheim ging verloren (sieben Siege, zwei Remis). In vier der vergangenen sechs Aufeinandertreffen blieb der FCSP sogar ohne Gegentor.

In der Vorsaison entführten die Hamburger beim 2:0 ihren ersten Bundesligasieg aus der Voith-Arena – gelänge ihnen nun ein erneuter Auswärtserfolg, hätten sie zum ersten Mal überhaupt ihre beiden ersten Bundesliga-Gastspiele bei einem Klub gewonnen.

Formkrisen und Torflauten treffen aufeinander

Beide Mannschaften gehören aktuell zu den offensivschwächsten Teams der Liga: Heidenheim kommt auf 33 Treffer, St. Pauli gar nur auf 26 – Vereinsnegativrekord nach 30 Spieltagen.

Die Kiezkicker geben ligaweit die wenigsten Torschüsse pro Partie ab (10,3), der FCH folgt als zweitschlechtester Wert (11,3). Während Heidenheim als einziger Klub in Europas Top-5-Ligen weiter auf die erste weiße Weste der Saison wartet, blieb St. Pauli bereits zwölfmal ohne eigenen Treffer – Höchstwert der Bundesliga 2025/26. Hinzu kommt die aktuelle Negativserie der Hamburger von sechs sieglosen Begegnungen (drei Remis, drei Niederlagen).

Individuelle Trends und Standards als mögliches Zünglein an der Waage

Heidenheims Stürmer Budu Zivzivadze erzielte zuletzt in zwei Ligaspielen nacheinander jeweils ein Tor – eine Serie, die beim FCH seit Eren Dinkci im September 2023 nur selten gelang.

Auf der Gegenseite resultieren 54 Prozent der bislang 26 St.-Pauli-Treffer aus ruhenden Bällen, der höchste Standardanteil der Liga. Genau hier zeigt sich eine spannende Konstellation: Die Heidenheimer kassierten lediglich 21 Prozent ihrer Gegentore nach Standards – nur RB Leipzig steht in dieser Kategorie besser da.

Außerdem beweist der FCH Jokerqualitäten: zwölf seiner 33 Saisontore kamen von Einwechselspielern (36 Prozent Ligaspitze), während St. Pauli mit lediglich drei Jokertreffern den Tiefstwert stellt.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen