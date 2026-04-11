Bundesliga heute: Heidenheim - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.04.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der 1. FC Heidenheim 1846 am Samstagnachmittag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) in der Voith-Arena den 1. FC Union Berlin empfängt, erinnert vieles an eine fast einseitige Historie: In fünf Bundesliga-Duellen mit den Eisernen sammelte das Team von Trainer Frank Schmidt 13 von 15 möglichen Punkten (4 Siege, ein Remis) – so viele wie gegen keinen anderen Gegner.

In den vergangenen zwölf Pflichtspielen gegen die Köpenicker setzte es für den FCH nur eine Niederlage, ein 0:2 in der 2. DFB-Pokalrunde 2022/23 an der Alten Försterei. Die jüngste Bundesliga-Erfolgserlebnis-Serie Heidenheims – zwei Siege im November und Dezember 2025 – startete passenderweise mit einem 2:1 in Berlin.

Heidenheim – Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trotz der starken direkten Bilanz spielt Heidenheim seine schwächste Bundesliga-Saison: Nach 28 Partien stehen lediglich 16 Punkte zu Buche, so wenig Zähler reichten in der Historie noch nie zum Klassenerhalt.

Der Klub ist seit 15 Ligapartien sieglos (5 Remis, zehn Niederlagen) – neuer Vereinsnegativrekord – und warten in der laufenden Spielzeit weiterhin auf die erste Weiße Weste.

Vor eigenem Publikum gelangen nur zwei Siege in 14 Anläufen, zuletzt blieb der FCH in sieben Heimspielen ohne Dreier und kassierte dabei stets mindestens zwei Gegentreffer (insgesamt 21).

Union unter Baumgart mit schwächster Rückrunde

Union Berlin reist ebenfalls mit Sorgen im Gepäck an die Brenz. Unter dem neuen Coach Steffen Baumgart holte der FCU in der Rückrunde erst neun Punkte aus elf Spielen – Negativrekord der Köpenicker im Oberhaus.

Mit nur neun Treffern stellt Union die schwächste Offensive der Rückserie, während Heidenheim mit 25 Gegentoren die zweitschwächste Defensive im gleichen Zeitraum aufweist.

Taktisch treffen zudem die aktuell ballbesitzärmsten Teams der Bundesliga aufeinander: Heidenheim kommt auf durchschnittlich 42 Prozent, Union sogar nur auf 38 Prozent.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.