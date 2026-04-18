Bundesliga heute: Hoffenheim - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.04.2026 • 12:28 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 30. Spieltag der Bundesliga trifft die TSG 1899 Hoffenheim am heutigen Samstag (18. April 2026, 15:30 Uhr) auf Borussia Dortmund. In der PreZero Arena will die Elf von Christian Ilzer als Tabellensechster (51 Punkte) den Abstand im Rennen um die Champions-League-Plätze verkürzen. Der BVB von Trainer Niko Kovac reist derweil mit 64 Zählern entspannt an – nach oben und unten droht den Schwarz-Gelben aktuell kaum unmittelbarer Druck. In den bisherigen 38 direkten Bundesliga-Duellen führt Dortmund mit 19 Siegen, elf Remis und acht Hoffenheimer Erfolgen.

Hoffenheim – Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Kraichgauer gewannen nur eines der vergangenen elf Ligaspiele gegen die Dortmunder – ein 3:2-Auswärtserfolg im Februar 2024 – und kassierten daheim sogar fünf Niederlagen in Serie, eine vereinsinterne Negativmarke. Zudem blieb die TSG erstmals in dieser Saison vier Partien hintereinander ohne Sieg (zwei Remis, zwei Niederlagen). Dortmund dagegen hat zwar zwei der letzten sechs Bundesliga-Auftritte verloren, ist aber auswärts seit zehn Ligaspielen ungeschlagen (sechs Siege, vier Remis) und sammelte in der Fremde bereits 29 Punkte – Bestwert seit der Meister­saison 2010/11.

Schlüsselduelle: Flanken­läufe und Standards als Trumpfkarten

Besonderes Augenmerk liegt auf den Außenbahnen: Dortmunds Julian Ryerson führt ligaweit mit 122 Hereingaben die Flankenstatistik an, Hoffenheims Vladimir Coufal folgt mit 120. Bei den Assists ist Ryerson (zwölf) der beste Außenbahnspieler der Liga, Coufal (sieben) rangiert gemeinsam mit Alejandro Grimaldo auf Platz zwei. Beide Teams haben jeweils 13 Kopfballtore erzielt – Ligaspitze zusammen mit dem FC Bayern – was die Bedeutung präziser Flanken und Standards unterstreicht. Auch bei Eckbällen dürften sich viele Szenen abspielen: Nur der Rekordmeister schlägt mehr Ecken als Hoffenheim (163) und der BVB (161), wobei Dortmund für ein Tor im Schnitt nur zwölf Ecken benötigt, Hoffenheim hingegen 41.

Wird TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.