Bundesliga heute: Hoffenheim - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.04.2026 • 12:30 Uhr TSG Hoffenheim empfängt heute 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die TSG Hoffenheim empfängt am heutigen Samstag (04.04.2026, 15:30 Uhr) den 1. FSV Mainz 05 in der PreZero Arena. Auf der Trainerbank der Gastgeber steht weiterhin Christian Ilzer, während die Rheinhessen seit Oktober 2025 von Urs Fischer betreut werden.

In der Tabelle rangiert Hoffenheim nach einem Zwischentief erstmals seit dem 17. Spieltag nicht mehr auf einem Champions-League-Platz (5.), Mainz reist als Elfter in den Kraichgau – es ist die bisher beste Saisonplatzierung der 05er.

Hoffenheim – Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die TSG hat in den vergangenen elf Bundesliga-Heimspielen nie mehr als ein Gegentor kassiert und teilt sich mit Bayer Leverkusen den ligaweit besten Heimwert seit Anfang Oktober (acht Gegentreffer). Nach zuvor acht Heimsiegen in Serie folgten allerdings nur noch ein Punkt aus den Partien gegen St. Pauli (0:1) und Wolfsburg (1:1).

Zudem musste Ilzers Team zuletzt beim 0:5 in Leipzig die höchste Niederlage in seiner Amtszeit hinnehmen – ein Ergebnis, das bereits im Januar 2025 beim FC Bayern identisch ausfiel. Positiv: Geht Hoffenheim 1:0 in Führung, ist die Ausbeute nahezu perfekt (elf Siege, ein Remis gegen Mainz).

Mainz im Aufwind: Fischers Punkteschnitt und Nebels Effizienz

Urs Fischer hat aus seinen ersten 14 Bundesliga-Partien mit Mainz starke 24 Punkte geholt – kein Coach der Klubgeschichte startete erfolgreicher. In der Rückrunde sammelten die 05er 18 Zähler, was aktuell Rang vier der Rückrundentabelle bedeutet (Hoffenheim: 17 Punkte, Platz 6).

Schlüsselspieler der vergangenen Wochen ist Paul Nebel: Der 23-Jährige markierte mit nur fünf Schüssen auf das Tor bereits vier Treffer, zuletzt gelang ihm sein erster Bundesliga-Doppelpack seit Dezember 2024. Während national die Formkurve der Rheinhessen nach oben zeigt, sorgte international Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel für Schlagzeilen, als er Phil Foden öffentlich um seinen WM-Platz zittern ließ – ein Hinweis darauf, wie sehr sich individuelle Leistungen aktuell auf Kaderentscheidungen auswirken.

Statistische Brennpunkte: Standards, Kopfballspiel und Zweikampfhärte

Beide Teams bestreiten ligaweit die meisten Duelle in direkten Zweikämpfen (Mainz 104,9 pro Spiel, Hoffenheim 103,4), gewinnen aber jeweils nur 48,8 Prozent. Ein Fokus wird auf ruhenden Bällen liegen: 45 Prozent aller Mainzer Treffer fallen nach Standards, bei Hoffenheim sind es 46 Prozent der Gegentore. Gleichzeitig erzielte die TSG bereits zwölf Kopfballtore (nur Dortmund mehr), während Mainz schon zehn solcher Gegentreffer schlucken musste.

Die historische Bilanz spricht zwar mit 15 Siegen für die 05er, doch beide Duelle 2025 gingen nicht verloren (0:2, 1:1). Die Kombination aus Hoffenheims Lufthoheit und Mainzer Standardstärke setzt daher markante Akzente für das heutige Aufeinandertreffen in Sinsheim.

Wird TSG Hoffenheim gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.