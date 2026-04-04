Bundesliga heute: HSV - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.04.2026 • 12:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der Hamburger SV und der FC Augsburg am heutigen Samstag (04.04.2026, Anstoß 15:30 Uhr) im ausverkauften Volksparkstadion aufeinandertreffen, spricht die Bilanz klar für die Gäste: Neun der bisherigen 15 Bundesliga-Duelle gingen an den FCA, der damit eine Siegquote von 60 Prozent gegen den HSV vorweisen kann.

Für die Norddeutschen bedeutet das im Ligavergleich die dritthöchste Niederlagenquote überhaupt – nur gegen RB Leipzig und den FC Bayern setzte es prozentual noch mehr Pleiten. Augsburg könnte mit einem weiteren Erfolg sogar einen vereinsinternen Bestwert einstellen: Mehr als zehn Zähler gegen Bundesliga-Aufsteiger gelangen den Schwaben in einer Saison bislang nur 2022/23.

HSV – Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Unter Trainer Merlin Polzin hat der Aufsteiger aus Hamburg seit dem 14. Spieltag lediglich drei seiner vergangenen 14 Partien gewonnen (sechs Remis, fünf Niederlagen). Besonders schmerzte das 2:3 in Dortmund, als der HSV erstmals seit Februar 2009 wieder ein Bundesligaspiel nach Zwei-Tore-Führung verlor und bereits den 13. Punktverlust nach Führung im Kalenderjahr 2026 hinnehmen musste – Ligahöchstwert gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg.

Die Gäste aus Augsburg reisen unter Manuel Baum wiederum mit drei Niederlagen in Serie an, womit sie ihren Negativrekord von 14 Pleiten nach 27 Spieltagen egalisierten. Auswärts wartet der FCA zudem seit 17 Ligapartien auf eine Weiße Weste.

Personal-Updates: Remberg gesperrt, Gregoritsch kehrt zurück

HSV-Coach Polzin muss auf seinen Dauerbrenner im Mittelfeld verzichten: Nicolai Remberg fehlt nach seiner zehnten Gelben Karte. Bei seinem einzigen Fehlen in dieser Saison setzte es ein 1:4 in Hoffenheim – der zweikampfstarke Antreiber wird schmerzlich vermisst. Offensiv stützt sich Hamburg einmal mehr auf Top-Scorer Fábio Vieira (fünf Tore, fünf Assists), der als erster HSV-Profi seit Rafael van der Vaart 2014 eine zweistellige Torbeteiligung in einer Bundesligasaison vorweisen könnte.

Auf der Gegenseite erlebt Michael Gregoritsch ein Déjà-vu: Der Österreicher bestritt seine ersten 55 Bundesligaspiele im HSV-Trikot, war in der Liga gegen seinen Ex-Klub aber noch an keinem Treffer beteiligt. Mit neun Auswärtsniederlagen aus 13 Spielen muss Augsburg heute zudem die eigene Auswärtsschwäche adressieren.

Wird Hamburger SV gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.