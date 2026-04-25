Bundesliga heute: HSV - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.04.2026 • 15:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (25.04.2026, 18:30 Uhr) empfängt der Hamburger SV die TSG Hoffenheim im ausverkauften Volksparkstadion.

In zehn Bundesliga-Heimspielen gegen die Kraichgauer verließen die Hanseaten nur zweimal als Verlierer den Platz (sechs Siege, zwei Unentschieden) – eine Quote, die sie unter den aktuellen Bundesligisten lediglich gegen Heidenheim und Union Berlin noch übertreffen. An der Seitenlinie stehen sich HSV-Coach Merlin Polzin und Hoffenheims Trainer Christian Ilzer gegenüber.

HSV – Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die aktuelle Verfassung des Tabellen-14. gibt wenig Anlass zur Entwarnung: Der HSV hat nur eines seiner zurückliegenden neun Ligaspiele gewonnen und wartet seit fünf Partien auf einen Dreier (zwei Remis, drei Niederlagen). Besonders alarmierend ist die Defensive – elf Gegentore in den letzten vier Partien bedeuten ligaweit den Höchstwert im gleichen Zeitraum.

Linksverteidiger Miro Muheim fällt mit einer Syndesmoseverletzung für den Saisonendspurt aus, zudem wurde Torjäger Philip Otele nach seiner Roten Karte in Bremen mit einer Zwei-Spiele-Sperre belegt, ein Einspruch des Klubs blieb erfolglos. Die Rote Karte war bereits die achte des HSV in dieser Saison – so viele Platzverweise kassierte zuletzt der VfL Wolfsburg 2013/14.

TSG auf Rekordkurs – Kramaric und das Pressing als Schlüssel

Hoffenheim reist mit breiter Brust in den Norden: Durch das 2:1 gegen Borussia Dortmund stellte die TSG ihren Vereinsrekord von 16 Saisonsiegen ein und sammelte 54 Punkte aus 30 Spielen – die zweitbeste Ausbeute der Klubhistorie.

Auffällig ist dabei das aggressive Spiel gegen den Ball: Mit 436 Pressing-Sequenzen führt Hoffenheim diese Bundesliga-Statistik an und liegt bei den hohen Ballgewinnen (247) nur hinter dem FC Bayern. Offensiv ragt einmal mehr Andrej Kramaric heraus, der seit seinem Fehlschuss im September 2022 jeden seiner letzten 17 Bundesliga-Elfmeter verwandelte; mit insgesamt 37 erfolgreichen Strafstößen liegt er ligaweit nur noch fünf Treffer hinter den Top-Fünf der Historie.

Standardschwäche trifft Kopfballstärke – statistische Besonderheiten

Trotz des Heimvorteils muss Hamburg besonders bei Flanken und hohen Bällen aufpassen: Die TSG führt gemeinsam mit Dortmund und Bayern das Kopfballtor-Ranking dieser Saison an (13 Treffer), während der HSV erst dreimal per Kopf erfolgreich war – so wenige waren es für die Norddeutschen noch nie seit Beginn der Datenerfassung 2004/05.

Umgekehrt hapert es bei beiden Teams an Effizienz nach Eckbällen: Hamburgs einziger Treffer nach einer Ecke steht den vier Hoffenheimer Toren gegenüber, jeweils die niedrigsten Werte der Liga. Auf HSV-Seite bleibt Robert Glatzel ein Hoffnungsträger: Der Angreifer war in nur fünf Startelf-Einsätzen an vier Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Assists) und soll die bisher schwache Offensive beleben.

Wird Hamburger SV gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen