Bundesliga heute: Köln - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.04.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Im Kampf gegen den Abstieg kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen. Wirklich positive Vorzeichen sucht man aus der Perspektive der Rheinländer eher vergeblich.

Die auf Platz 15 rangierenden Kölner warten seit vier Bundesligaspielen auf einen Sieg gegen den SV Werder Bremen (zwei Remis, zwei Niederlagen) und hat nur eines der letzten acht direkten Duelle gewonnen – das legendäre 7:1 im Januar 2023.

Auch in der Gegenwart tun sich die Rheinländer schwer: Seit acht Ligapartien ist das Team von René Wagner sieglos, ist aber immerhin seit drei Spielen ohne Niederlage.

Werder Bremen verzeichnet mit 28 Punkten aus 28 Spielen nur einen Zähler mehr als Köln und spielt damit seine geteilt zweitschwächste Saison in der Drei-Punkte-Ära. Fünf der acht Partien unter Thioune gingen verloren, jedoch feierte der Tabellen-14. zuletzt zwei Auswärtssiege in Serie.

Köln – Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der Effzeh überzeugte zuletzt beim 2:2 in Frankfurt mit Comeback-Qualitäten: Zum neunten Mal in dieser Saison holten die Kölner nach Rückstand einen Punkt, erstmals sogar nach Zwei-Tore-Rückstand. Joker spielten dabei eine Schlüsselrolle – mittlerweile stehen 20 Scorerpunkte von Einwechselspielern zu Buche.

Individuell sticht Jakub Kaminski hervor, der in Frankfurt seinen zehnten Scorerpunkt sammelte und neben Said El Mala und Ragnar Ache der offensive Hoffnungsträger der Kölner ist.

Werder-Fokus: Personalsorgen und Zukunftsfragen

Bei den Gästen fehlt Spielgestalter Cameron Puertas nach der fünften Gelben Karte. Zusätzlich sorgt die körperliche Verfassung von Leihstürmer Victor Boniface für Diskussionen: Klub-Ikone Ailton kritisierte öffentlich dessen Fitness, während Trainer Thioune den Nigerianer ebenfalls in die Pflicht nahm.

In der Defensive steht Talent Karim Coulibaly im Fokus; laut Sky sind die Gespräche mit dem FC Chelsea weit fortgeschritten. Der Youngster fehlte jedoch unter der Woche krankheitsbedingt, weshalb sein Einsatz wackelt.

Wird 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.