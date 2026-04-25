Bundesliga heute: Köln - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.04.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 31. Bundesliga-Spieltag führt den 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen am heutigen Samstag (25. April 2026, 15:30 Uhr) ins ausverkaufte RheinEnergieStadion. Auf der Kölner Bank sitzt weiterhin René Wagner, der keines seiner ersten drei Liga­spiele verlor (ein Sieg, zwei Remis).

Bei Bayer vertraut Sportchef Simon Rolfes ungeachtet der Pokalpleite in München auf Kasper Hjulmand, dessen Vertrag bis 2027 gilt. Leverkusen reist mit einer bemerkenswerten Serie von 18 Bundesliga­partien ohne Niederlage gegen Aufsteiger an (14 Siege, vier Remis); Köln wiederum ist seit fünf Liga­spielen ungeschlagen – eine aktuell längere Serie weist nur der FC Bayern (elf) auf.

Köln – Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Unter Wagner erspielen sich die Domstädter im Schnitt 17 Abschlüsse pro Partie – vier mehr als unter Vorgänger Lukas Kwasniok. Besonders gefährlich sind die Schlussminuten: Bereits 18 Kölner Treffer fielen in der Schluss­viertelstunde, ligaweit überbieten das nur Bayern und Stuttgart.

Trotz eines Fünf-Punkte-Polsters auf Rang 16 erinnert die Statistik an Arminia Bielefeld 2002/03, das nach identischer Ausgangs­lage noch abstieg – unter anderem nach einer 1:3-Heimniederlage gegen Leverkusen am 31. Spieltag.

Werkself zwischen Auswärtsstärke, Standard-Wucht und Halt in der Kritik

Leverkusen ist erstmals seit vier Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen und gewann zuletzt 1:0 in Dortmund. 20 Standardtore – nur Bayern (29) und Dortmund (25) liegen vor der Werkself – treffen heute auf eine Kölner Defensive, die bereits 22 Gegentreffer nach ruhenden Bällen zuließ.

Patrik Schick führt Bayers interne Torjägerliste mit elf Saisontoren an, viermal traf er per Kopf; Köln kassierte zehn Kopfball­gegentore. Allerdings verlor Leverkusen in den vergangenen sechs Liga­spielen neun Punkte nach Führungen – Höchstwert im Liga­vergleich seit dem 25. Spieltag. Nach der Pokalniederlage gegen Bayern stützte FCB-Coach Vincent Kompany seinen Kollegen Hjulmand öffentlich und hob die starke zweite Halbzeit der Werkself hervor.

Derby-Bilanz und Schlüsselduelle: Leverkusens Serie gegen Wagners Neustart

Bayer gewann die letzten vier Pflicht­spiele gegen den FC – eine längere Serie im Derby gab es für die Werkself nur von 2004 bis 2009 (sechs Siege). In den jüngsten drei Bundesliga-Duellen blieb Leverkusen ohne Gegentor, länger hält derzeit kein Team eine solche weiße Weste gegen einen aktuellen Liga­konkurrenten.

Kölns Schussfreude trifft heute auf Leverkusens kompakte Auswärts­auftritte ohne Gegentor gegen Aufsteiger. Gleichzeitig könnte die Standard-Stärke der Gäste gegen Kölns Verwundbarkeit bei ruhenden Bällen entscheidend werden, während die Hausherren in den letzten 15 Minuten traditionell noch zulegen.

Wird 1. FC Köln gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen