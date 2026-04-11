Bundesliga heute: Leipzig - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.04.2026 • 12:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn RB Leipzig am Samstag (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) in der Red Bull Arena auf Borussia Mönchengladbach trifft, steht den Gästen eine ihrer schwierigsten Auswärtsaufgaben der Bundesliga-Geschichte bevor. In neun Liga-Auftritten in Leipzig blieb die Borussia sieglos (vier Remis, fünf Niederlagen) – häufiger mussten die Fohlen nirgendwo antreten, ohne jemals drei Punkte mitzunehmen.

Insgesamt holt Mönchengladbach gegen die Sachsen mit 0,89 Zählern pro Spiel den schwächsten Punkteschnitt seiner Bundesligahistorie, auch weil in den jüngsten sechs direkten Duellen nur ein einziges Tor gelang.

Leipzig – Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Unter Trainer Ole Werner hat Leipzig vier der vergangenen fünf Bundesligapartien gewonnen; nur der FC Bayern sammelte im gleichen Zeitraum mehr Zähler (13) als die Sachsen (12).

Ganz anders die Lage bei Eugen Polanski: Seine Mannschaft entschied lediglich drei der zurückliegenden 15 Liga­spiele für sich und ist in der Rückrunde mit nur zwei Siegen aus elf Begegnungen historisch schwach unterwegs. 30 Punkte nach 28 Spieltagen bedeuten die schlechteste Gladbacher Zwischenbilanz seit der Saison 2010/11.

Heimoffensive gegen Auswärtsprobleme

RB Leipzig traf in jedem der vergangenen 26 Bundesliga-Heimspiele und stellt mit 34 Treffern die zweitbeste Heimoffensive dieser Saison. Dem gegenüber steht eine Gladbacher Auswärtsschwäche:

Acht Auswärtsspiele in Serie ohne Sieg (drei Remis, fünf Niederlagen) und bereits 18 Gegentore in der Fremde im Jahr 2026.

Besonders anfällig präsentieren sich die Rheinländer in der Anfangsviertelstunde, in der sie schon acht Gegentreffer kassierten – nur Mainz steht schlechter da. Leipzig wiederum ist in diesem Zeitraum mit sieben Toren eines der gefährlichsten Teams der Liga.

Schlüsselspieler und Statistische Brennpunkte

Leipzigs Brasilianer Rômulo steigerte sein Konto jüngst auf acht Saisontore und zwölf Scorerpunkte; in seiner Debütsaison wurde seit Grafite 2007/08 kein Landsmann treffsicherer eingeführt.

Auf Gladbacher Seite sorgt Teenager Wael Mohya für positive Schlagzeilen: Mit 17 Jahren und 94 Tagen traf er zuletzt zum zweiten Mal in der Bundesliga.

Wird RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1.