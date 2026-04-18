Bundesliga heute: Leverkusen - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.04.2026 • 12:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen geht mit Rückenwind in das Duell gegen den FC Augsburg: Die Werkself ist seit sieben Bundesliga-Partien ungeschlagen (drei Siege, vier Remis) und traf in jedem der letzten 16 Liga-Heimspiele. Unter Trainer Kasper Hjulmand blieb Leverkusen in allen 13 Heimauftritten torreich und ist aktuell seit fünf Partien vor eigenem Publikum unbesiegt (drei Siege, zwei Remis).

Drei Liga-Erfolge in Folge gelangen Hjulmand zuletzt im Herbst 2025 – an diesem Samstag besteht die Chance, diese Marke einzustellen. Historisch spricht ebenfalls vieles für die Rheinländer: Augsburg gewann nur eines seiner 14 Bundesliga-Gastspiele in der BayArena (drei Remis, zehn Niederlagen), den einzigen Sieg gab es im August 2022 (2:1).

Leverkusen – Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Gleich zwei Akteure prägen aktuell das Bundesliga-Ranking bei Treffern aus der zweiten Reihe: Leverkusens Linksverteidiger Alejandro Grimaldo und Augsburgs Offensivmann Alexis Claude-Maurice erzielten jeweils drei Tore von außerhalb des Strafraums, ligaweit übertrifft sie nur Harry Kane (vier). In Augsburgs Vereinschronik stellte Claude-Maurice damit bereits einen Saisonrekord für Distanztreffer auf.

Auf der Gegenseite ist Bayer zudem das konterstärkste Team der Liga (43 Abschlüsse, zehn Tore), während der FCA erst zweimal nach Umschaltmomenten erfolgreich war. In der Schlussviertelstunde treffen am Samstag die beiden defensiv stabilsten Mannschaften dieser Spielphase aufeinander: Leverkusen kassierte in den letzten 15 Minuten erst sechs Gegentore, Augsburg acht.

Augsburger Formdelle und Disziplinprobleme belasten Baum-Team

Die Mannschaft von Manuel Baum reist mit einer fünffachen Sieglos-Serie (zwei Punkte) an und stellte in diesem Zeitraum mit zwölf Gegentoren den höchsten Ligawert. Auswärts wartet der FCA seit 18 Bundesliga-Partien auf eine Weiße Weste – länger ist aktuell kein anderer Erstligist auswärts ohne Spiel ohne Gegentor.

Hinzu kommt die Robustheit: Mit 74 Gelben Karten führt Augsburg das Fair-Play-Negativranking an; Elvis Rexhbecaj und Kristijan Jakic stehen jeweils bei vier Verwarnungen.

Im Hinspiel setzte sich Augsburg mit 2:0 durch und feierte damit ein erfolgreiches Comeback von Baum, doch historisch spricht das Duell in Leverkusen klar gegen den FCA.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.