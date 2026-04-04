Bundesliga heute: Leverkusen - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.04.2026 • 12:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen geht mit einer imposanten Serie von acht Bundesligapartien ohne Niederlage gegen den VfL Wolfsburg (fünf Siege, drei Remis) in das Duell in der BayArena (Samstag, ab 15:30 Uhr im LIVETICKER). Länger hielt die Werkself die Niedersachsen noch nie in Schach.

Beide Klubs eint, dass sie zu den Vereinen gehören, die bislang nie aus der Bundesliga abgestiegen sind – nur Rekordmeister FC Bayern (60 komplette Saisons) liegt in dieser Rangliste noch vor Leverkusen (46) und Wolfsburg (28). Im Hinrundenduell siegte Leverkusen mit 3:1, wobei Jonas Hofmann bereits in der 9. Minute traf und damit eine Saisonstatistik untermauerte: Kein Team erzielte mehr Treffer in der Anfangsviertelstunde (Bayer 04 neun, Wolfsburg acht).

Leverkusen – Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand wartet seit fünf Pflichtspielen auf einen Erfolg (vier Remis, eine Niederlage) und blieb zuletzt erstmals in dieser Saison drei Bundesligapartien in Folge sieglos. Besonders schmerzte das 3:3 in Heidenheim, bei dem die Rheinländer erneut eine Führung verspielten – inzwischen geschah das viermal in Serie, ein Wert, den Leverkusen zuletzt 2006 innerhalb einer Saison erreichte.

Beim VfL Wolfsburg liest sich die Bilanz sogar noch düsterer: Die Elf von Rückkehrer Dieter Hecking ist seit zehn Ligaspielen ohne Sieg. In der Rückrundentabelle rangiert der VfL wegen der minimal besseren Tordifferenz nur hauchdünn über dem letzten Platz.

Sperren treffen beide Trainer, Schick jagt Wolfsburger Tor-Fluch

Personell müssen beide Coaches umbauen. Leverkusen fehlt Passmaschinen-Regisseur Aleix Garcia gelbgesperrt – mit 2544 Zuspielen führt der Spanier ligaübergreifend die Rangliste der Top-5-Ligen an. Auf Wolfsburger Seite sind Kreativkopf Lovro Majer (14 Ballgewinne im Angriffsdrittel) und Abwehrchef Moritz Jenz (18 geblockte Schüsse) gesperrt.

Patrik Schick, der in Heidenheim per Kopf einen Doppelpack erzielte und nun bei 73 Bundesligatoren für Bayer steht, wartet weiter auf seinen ersten Treffer gegen die „Wölfe“ – nur gegen Wolfsburg blieb der tschechische Stürmer in sechs Partien ohne Erfolgserlebnis. Die Defensive der Gäste ist zudem seit 19 Ligaspielen ohne weiße Weste, ein Vereins-Negativrekord aus dem Jahr 2014 könnte eingestellt werden.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.