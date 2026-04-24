Bundesliga heute live: RB Leipzig - Union Berlin im TV, Liveticker & Stream

SPORT1 24.04.2026 • 17:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn RB Leipzig am Freitagabend (20:30 Uhr) die Köpenicker in der Red Bull Arena empfängt, trifft eine der heimstärksten Offensiven der Liga (35 Tore) auf einen ihrer unangenehmsten Gegner. Sechs der bisherigen 13 Bundesliga-Partien verlor Leipzig gegen Union Berlin – nur gegen den FC Bayern liegt die Niederlagenquote höher. Im Hinspiel kassierte das Werner-Team beim 1:3 sogar erstmals drei Gegentreffer gegen die Eisernen. Union wiederum reist mit 32 Zählern an und spielt damit seine zweitschwächste Bundesliga-Saison; der Vorsprung auf Rang 16 beträgt sechs Punkte – ein Polster, das seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch kein Klub so spät verspielt hat.

Bundesliga heute live: So verfolgen Sie RB Leipzig – Union im TV, Livestream, Ticker

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Unter Trainer Ole Werner hat Leipzig zuletzt vier Bundesliga-Siege am Stück eingefahren – eine Serie, die ligaweit nur Tabellenführer Bayern egalisieren kann. Mit 18 Erfolgen nach 30 Spieltagen bewegen sich die Sachsen fast auf Kurs ihrer Aufstiegssaison 2016/17 (damals 19). Besonders im Fokus steht Teenager Yan Diomande: Der Ivorer kommt bereits auf 18 Scorerpunkte (12 Tore, sechs Assists) und wird in Europas Top-Ligen in seiner Altersklasse nur von Barcelonas Lamine Yamal übertroffen. Antonio Nusa steuerte zwei Treffer in den letzten drei Ligapartien bei, wartet jedoch noch auf sein erstes Heimtor – alle vier Saisontreffer erzielte der Norweger auswärts. Abseits des Rasens sorgt der Klub für Schlagzeilen: Ex-Coach Marco Rose wechselt im Sommer zum AFC Bournemouth, bleibt aber noch bis 30. Juni vertraglich an Leipzig gebunden.

Union Berlin: Eta kontert Kritik und peilt Auswärts-Premiere an

Marie-Louise Eta bestreitet in Leipzig ihr erstes Bundesliga-Auswärtsspiel als Cheftrainerin. Vor dem Duell betonte sie: „Wir wollen unbedingt punkten. Wir fahren nach Leipzig, um da etwas mitzunehmen.“ Nach dem 1:2-Debüt gegen Wolfsburg – bei dem ihre Mannschaft mit 25 Torschüssen den Vereinsrekord einstellte – steht die 34-Jährige besonders im Fokus. Felix Magath hatte ihre Beförderung zuletzt als „verantwortungslos“ kritisiert; Eta reagierte gelassen und verwies auf ihre Erfahrung aus der Saison 2023/24, als sie bereits als Co-Trainerin am Klassenerhalt beteiligt war. Die Tabellensituation bleibt brisant: Nur zwei Siege aus 15 Ligaspielen im Jahr 2026 markieren ligaweit den zweitschlechtesten Wert, während gleichzeitig die Offensive lahmt (nur 14 Tore 2026).

Schlüsselspieler und Stat-Facts: Diomande vs. Ilic, Burke & Co.

Spannung verspricht das Duell auf den Flügeln und im Zentrum: Leipzig stellt mit 18 Gegentoren im Kalenderjahr die geteilt beste Defensive, trifft aber auf Unions Vorbereiter Andrej Ilic, der bei acht Assists steht und den Klubrekord von Christopher Trimmel (9) jagt. Oliver Burke egalisierte mit seinem Treffer zuletzt seinen persönlichen Bundesliga-Bestwert (5) und kennt die Red-Bull-Abwehr bestens – gegen seinen Ex-Verein traf er im Hinspiel früh zur 1:0-Führung. Auf Leipziger Seite muss Union besonders auf Diomande sowie auf den dribbelstarken Nusa achten, den zweithäufigst gefoulten Spieler der Liga; die Berliner selbst rangieren mit 384 Vergehen auf Platz zwei der Foulstatistik. Welche Akteure am Ende den Ton angeben, entscheidet sich ab 20:30 Uhr in der ausverkauften Red Bull Arena.

Wird RB Leipzig gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

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