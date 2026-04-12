Bundesliga heute: Mainz - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.04.2026 • 16:30 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntagabend (19:30 Uhr) empfängt der 1. FSV Mainz 05 den SC Freiburg in der MEWA Arena. Für beide Teams markiert der 29. Spieltag einen wichtigen Zwischenstopp auf der Zielgeraden der Saison.

Während die Mainzer sich endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden könnten, gilt es für die Breisgauer, Kontakt zu Eintracht Frankfurt zu halten und die Chancen auf die Conference League zu bewahren.

Mainz – Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Unter Fischer sind die Nullfünfer seit sechs Bundesliga-Partien ungeschlagen (3 Siege, drei Remis) und holten in den ersten elf Rückrundenspielen 21 Punkte – ligaweit toppen das aktuell nur Dortmund (28) und Bayern (29). Den Grundstein legt dabei die MEWA Arena: Sieben Heimspiele in Serie haben die Mainzer nicht verloren (vier Siege und drei Remis), die aktuell längste derartige Serie der Liga.

Freiburgs Serie gegen Mainz und aktuelle Baustellen

Der SC Freiburg reist mit einer beeindruckenden Bilanz in Rheinland-Pfalz an: Seit neun Bundesliga-Duellen blieb der Sport-Club gegen Mainz ungeschlagen (drei Siege, sechs Remis) und schoss beim 4:0-Hinspielerfolg seinen höchsten Saisonsieg heraus. Dauerbrenner Maximilian Eggestein verpasste als einer von nur drei Feldspielern ligaweit noch keine Minute dieser Spielzeit.

Sorgen macht den Freiburgern jedoch die Schwäche in der Fremde. Auswärts gelang zuletzt zwar ein 2:1 bei St. Pauli, zwei Auswärtssiege in Serie fehlen in dieser Spielzeit jedoch weiterhin.

Amiri vor Rückkehr nach Fersenverletzung?

Bei Mainz könnte Nadiem Amiri nach auskurierter Fersenverletzung wieder in den Kader rücken, wie Fischer kryptisch andeutete: „Wenn er auf der Bank sitzt, kann er spielen.“ Neben dem torgefährlichen Tietz steht mit Kaishu Sano ein Dauerläufer parat, der in dieser Saison nur eine einzige Minute verpasste.

Freiburg setzt wie auch die 05er auf Erfahrung: Beide Teams haben bereits je neun Ü30-Spieler eingesetzt – Ligaspitze.

Standards dürften eine Rolle spielen: Mainz traf erst viermal nach Ecken, Freiburg kassierte dagegen schon 13 Gegentore nach Eckbällen, der dritthöchste Wert seit Beginn der Datenerfassung 2004/05.

Im Umschaltspiel prallen Gegensätze aufeinander: Mainz ließ ligaweit die meisten Konterabschlüsse zu (37), während Freiburg mit nur 18 Abschlüssen und einem Tor nach Kontern den Ligatiefstwert hält.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.