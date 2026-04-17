Bundesliga heute: St. Pauli - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.04.2026 • 17:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am heutigen Freitag um 20.30 Uhr (LIVETICKER) im Millerntor-Stadion angepfiffen wird, treffen mit dem FC St. Pauli und dem 1. FC Köln zwei Klubs aufeinander, die im Tabellenkeller der Bundesliga um jeden Zähler ringen.

Gastgeber St. Pauli rangiert mit 25 Punkten nach 29 Partien auf Rang 16 – nur 2001/02 (21 Zähler) und 1977/78 (umgerechnet 22) verliefen bis dato schwächer. Köln hat als Tabellen-13. fünf Punkte Vorsprung auf die Kiezkicker und sieht in diesem direkten Schlagabtausch eine Chance, sich weiter abzusetzen.

Für beide Teams ist es das erste von noch fünf ausstehenden Spielen, in denen der Klassenverbleib gesichert werden soll.

St. Pauli – Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

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St. Pauli-Trainer Alexander Blessin stellte nach der 0:5-Heimpleite gegen den FC Bayern klar, dass seine Mannschaft „eine Reaktion zeigen“ müsse. Seit Ende Februar wartet der Aufsteiger auf einen Sieg, holte in den vergangenen fünf Partien lediglich zwei Zähler und verlor zuletzt zweimal in Folge vor heimischem Publikum.

Blessin setzt daher auf „Ruhe und eine klare Marschrichtung“, mahnt aber zugleich, dass „jeder sein Herz auf dem Platz lassen“ müsse. Bitter: Ausgerechnet Mittelfeldmotor Joel Chima Fujita fehlt gelbgesperrt – er führt intern die Statistiken bei Tacklings, Dribblings und Pässen in die gegnerische Hälfte an.

Kölner Selbstvertrauen nach Befreiungsschlag

Beim 1. FC Köln herrscht nach dem 3:1-Heimsieg gegen Werder Bremen Aufbruchstimmung. Interimscoach René Wagner, seit der Entlassung von Lukas Kwasniok verantwortlich, spricht von einer „Riesenchance“ auf St. Pauli und betont, dass dieses Kellerduell „nicht irgendein Spiel“ sei.

Nach zuvor acht sieglosen Bundesliga-Partien zeigte sein Team in Frankfurt (2:2) Moral und holte gegen Bremen den ersten Dreier seit Ende Januar. Ob Wagner erneut auf die erfolgreiche Startelf setzt, ließ er offen; allerdings gilt Alessio Castro-Montes nach überstandener Muskelverletzung als Startelfkandidat, während Shootingstar Said El Mala in seiner halbzentralen Rolle weiter neben Ragnar Ache agieren soll.

Historie, Serien und Schlüsselstatistiken

Die Bilanz spricht klar für die Gäste: Köln ist seit sieben Pflichtspielen gegen St. Pauli ungeschlagen (5 Siege, zwei Remis) und gewann sieben der letzten acht Partien am Millerntor, darunter die vergangenen drei nacheinander. Gleichwohl wartet der Effzeh in dieser Saison seit zehn Auswärtsauftritten auf einen Sieg (Vier Remis, sechs Niederlagen). St. Pauli blieb bereits zwölfmal ohne Torerfolg – Ligahöchstwert –, während Köln erst dreimal die Null hielt und anfällig bei Eckbällen ist (11 Gegentore, nur Freiburg kassierte mehr).

Bei Standards wiederum sind die Kiezkicker mit lediglich vier Treffern nach Ecken das schwächste Team der Liga. Ein besonderes Jubiläum winkt Kölns Offensivmann Jakub Kaminski, der vor seinem 100. Bundesliga-Einsatz steht und mit sieben Toren sowie drei Assists bereits seine beste Saisonbilanz erreicht hat.

Wird FC St. Pauli gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.