Bundesliga heute: Stuttgart - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.04.2026 • 12:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag ist es soweit, der VfB Stuttgart empfängt ab 15.30 Uhr den SV Werder Bremen in der MHPArena – zum 114. Mal kreuzen sich damit die Wege beider Klubs im deutschen Oberhaus.

Nur zwei Partien fanden in der Bundesliga-Geschichte noch öfter statt: FC Bayern gegen Werder Bremen und FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. In der vergangenen Saison siegte Werder in Stuttgart 2:1, zwei Bundesliga-Heimniederlagen in Serie gegen die Norddeutschen gab es für den VfB jedoch noch nie.

Stuttgart – Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

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VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, zuletzt mit Gerüchten um ein Interesse von Real Madrid konfrontiert, betonte vor wenigen Tagen, er lasse sich davon „nicht so sehr“ bewegen und wolle die Saison-Endphase maximal konzentriert angehen.

Seit dem 20. Spieltag sammelten die Schwaben 15 Heimpunkte – ligaspitze gemeinsam mit dem FC Bayern – und gewannen fünf der letzten sechs Bundesliga-Auftritte in der MHPArena.

Verzichten muss Hoeneß heute allerdings auf den verletzten Innenverteidiger Finn Jeltsch.

Thioune etabliert Defensiv-Disziplin

Auf der Gegenseite reist Werder Bremen mit frischem Rückenwind an: Vier Siege aus den vergangenen sieben Ligapartien bedeuten ebenso viele Punkte wie in den vorherigen 17 Spielen zusammen.

Seit Daniel Thioune am 21. Spieltag übernahm, ließ keine Bundesliga-Mannschaft weniger gegnerische Abschlüsse zu als Bremen (107).

Im Kampf um den Klassenerhalt muss Thioune in Stuttgart jedoch auf die gesperrten Marco Grüll und Leonardo Bittencourt verzichten.

Toptorhüter im Fokus

Zwischen den Pfosten treffen derweil zwei der formstärksten Keeper der Liga aufeinander: Stuttgarts Alexander Nübel verhinderte laut Expected-Goals-on-Target-Modell in dieser Saison 8,9 Gegentreffer – nur Mainz-Keeper Daniel Batz liegt ligaweit höher.

Bremens Mio Backhaus rangiert bei den letzten beiden Spieltagen hinter Gladbach-Torhüter Moritz Nicolas auf Rang zwei und parierte dabei 1,7 Gegentore mehr als statistisch erwartet.

Wird VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

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