Bundesliga heute: Stuttgart - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Guirassy zurück in Startelf

SPORT1 04.04.2026 • 17:25 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit Sebastian Hoeneß im April 2023 beim VfB Stuttgart das Kommando übernommen hat, ist Borussia Dortmund ohne Sieg gegen die Schwaben: In sieben Pflichtduellen gab es fünf VfB-Erfolge und zwei Remis. Ganz anders sah es zuvor aus, als Stuttgart in 17 Partien 14 Mal leer ausging.

Am Samstag kommt es nun in der MHPArena (Anstoß 18.30 Uhr) zum nächsten Kräftemessen der beiden formstarken Teams – mit Hoeneß auf der Heim- und Niko Kovac auf der Gästebank.

Stuttgart – Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: SPORT1

Die Aufstellungen im Überblick

BVB: Kobel – Schlotterbeck, Anton, Bensebaini – Svensson, Bellingham, Sabitzer, Chukwuemeka, Ryerson – Beier – Guirassy

VfB: Nübel – Mittelstädt, Chabot, Hendricks, Jeltsch, Assignon – Stiller, Karazor – Führich, Nartey – Undav

Kovac setzt im ersten Spiel nach der Länderspielpause wieder auf Stoßstürmer Serhou Guirassy. Es ist seine Rückkehr in die Startelf – zuletzt hatte der BVB mit Maxi Beier und Karim Adeyemi in erster Linie angegriffen.

Der VfB spielt mit 53 Zählern aus 27 Partien die zweitbeste Saison seiner Bundesliga-Geschichte; nur 2023/24 war man zu diesem Zeitpunkt noch besser (57 Punkte). Großen Anteil daran hat Deniz Undav: Der Angreifer traf in den vergangenen sechs Ligaspielen jeweils mindestens einmal und könnte mit einem weiteren Tor den Vereinsrekord von Fredi Bobic und Sasa Kalajdzic (je sieben Spiele in Serie) einstellen.

Insgesamt kommt Undav bereits auf 18 Saisontreffer und hat damit seinen persönlichen Bestwert erreicht. Im Hinspiel beim spektakulären 3:3 in Dortmund gelang ihm sogar ein Dreierpack.

Dortmund mit bester Ausbeute seit Jahren und brandgefährlichen Standards

Borussia Dortmund reist mit 61 Punkten als Tabellenzweiter an – der beste Wert nach 27 Spieltagen seit der Saison 2018/19. Die Mannschaft von Niko Kovac hat in jedem der vergangenen 35 Bundesliga-Spiele getroffen und dabei zuletzt 13 Mal in Serie sogar mindestens doppelt eingenetzt.

Schlüssel zum Erfolg: Standards. Mit 13 Kopfball- und 13 Eckentoren führt der BVB beide Ligawertungen an. Im Angriff überzeugt weiterhin Serhou Guirassy, der seit seinem Wechsel nach Dortmund schon 67 Scorerpunkte gesammelt hat – ligaweit wird er nur von Bayerns Harry Kane übertroffen.

Wird VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.