Bundesliga heute: Stuttgart - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.04.2026 • 14:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Während der VfB Stuttgart nach den Siegen von Leverkusen und Leipzig im Rennen um die Champions-League-Plätze unter Druck steht, möchte der HSV eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt erzielen.

Die Stuttgarter haben zwar am vergangenen Wochenende in Dortmund unglücklich verloren, sind aber im Kalenderjahr 2026 voll auf Kurs.

Auch die letzten direkten Duelle mit dem HSV sprechen für die Schwaben, selbst wenn diese mit Ausnahme der Regelationsspiele im Jahr 2023 etwas länger her sind. Wettbewerbsübergreifend haben die Schwaben keines ihrer vergangenen sechs Duelle in der MHPArena gegen die Hanseaten verloren, fünfmal sogar gewonnen.

Stuttgart – HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Während Deniz Undav auf dem Rasen mit 18 Toren und fünf Vorlagen glänzt, läuft abseits des Platzes eine brisante Verhandlung. Laut Sky fordert der Nationalspieler für eine Vertragsverlängerung ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro – eine Summe, die es beim VfB noch nie gegeben hat.

Der 29-Jährige ist bereits Topverdiener der Schwaben, fühlt sich jedoch wohl in Stuttgart, weshalb eine Einigung trotz der hohen Forderung nicht ausgeschlossen ist. Sportlich bleibt Undav für Hoeneß unverzichtbar.

Derweil fehlt Atakan Karazor gelbgesperrt, weshalb der VfB auf eine wichtige Stütze im Mittelfeld verzichten muss. In Partien ohne den Sechser holte der VfB seit 2021/22 durchschnittlich nur 0,6 Punkte.

HSV ohne Muheim: Polzin muss Linksverteidiger ersetzen

Hamburgs Coach Merlin Polzin muss in Stuttgart auf Stamm-Linksverteidiger Miro Muheim verzichten, der nach seiner Roten Karte gegen Augsburg für ein Spiel gesperrt ist. Es ist bereits die siebte Hinausstellung für den HSV in dieser Saison – Ligahöchstwert.

Muheim, ligaweit drittmeist gefoulter Spieler, fehlt zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Seine Mannschaft kommt zwar mit 31 Punkten schon auf die Ausbeute des Abstiegsjahres 2017/18, bleibt aber mit lediglich zwei Auswärtssiegen und nur elf Treffern in der Fremde das harmloseste Offensivteam der Bundesliga. Die Auswärtsbilanz liest sich ernüchternd – einzig in Heidenheim (2:0) und Wolfsburg (2:1) nahm der HSV drei Punkte mit.

Duell der Zweikampf-Monster Hendriks und Vuskovic

Im Zentrum des Platzes prallen zwei statistische Bestwerte aufeinander: Stuttgarts Ramon Hendriks führt die Bundesliga mit 69,3 Prozent gewonnenen Duellen an, dicht gefolgt von Hamburgs Innenverteidiger Luka Vuskovic (68,7 Prozent), der zudem die beste Luft-Zweikampfquote (75 Prozent) der Liga hält.

Standardsituationen könnten dennoch den Ausschlag geben. Stuttgart ließ, abgesehen von Elfmetern, erst zwei Gegentore nach ruhenden Bällen zu – Bestwert –, während der HSV seinerseits nur fünf Treffer nach Standards erzielte und damit das ligaweite Schlusslicht bildet.

Wird VfB Stuttgart gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.