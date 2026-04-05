Bundesliga heute: Union - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Neun Pflichtspiele in Folge ist der 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei gegen den FC St. Pauli ungeschlagen – acht Siege und ein Remis sprechen eine deutliche Sprache. Die vergangenen fünf Heimduelle gewannen die Eisernen sogar allesamt, zuletzt in Bundesliga, Pokal und 2. Liga.

Für die Kiezkicker datiert der letzte Punktgewinn in Köpenick aus dem Oktober 2015 (3:3), der letzte Auswärtssieg aus dem Jahr 2011. Trainer Steffen Baumgart kann sich also auf eine eindrucksvolle Serie stützen, während Alexander Blessin mit seinem Team historisches Ballast­gepäck nach Berlin bringt.

Union – St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trotz der Heimmacht steckt Union in der schwächsten Bundesliga-Rückrunde seiner Vereins­geschichte: Acht Punkte aus zehn Partien und zuletzt ein 0:4 in München markieren eine deutliche Delle. Auffällig bleibt jedoch, dass die Köpenicker ligaweit nur vier Gegentore in der ersten halben Stunde kassierten – Bestwert. Problematisch ist dagegen die Viertelstunde vor der Pause, in der Union bereits 16 Gegentreffer schluckte.

FC St. Pauli: Auswärts schwach, aber brand­ge­fährlich bei Standards

St. Pauli reist mit lediglich acht Auswärts­punkten an – nur Heidenheim ist in der Fremde noch schwächer. Fünf der sechs Gastspiele nach der Winterpause gingen verloren, und insgesamt steht erst ein Auswärts­sieg seit 13 Partien zu Buche.

Hoffnungsträger bleibt Danel Sinani: Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2024 traf kein Kiezkicker häufiger (7 Tore), fünfmal davon in dieser Saison. Sein Premierentor im Oberhaus erzielte der Luxemburger ausgerechnet im Januar 2025 – gegen Union. Auffällig: Die Hamburger erzielten zwölf ihrer 24 Saisontore nach Standardsituationen, zuletzt sogar sieben der vergangenen zehn.

Flaute in der Offensive

Beide Teams zehren 2026 bislang nicht von Offensiv­feuerwerken: Sowohl Union als auch St. Pauli kommen nach zwölf Liga­spielen im Kalenderjahr lediglich auf elf Treffer – Tiefstwert der Bundesliga. Die Eisernen gaben im gleichen Zeitraum nur 38 Schüsse aufs Tor ab, während St. Pauli mit 122 Versuchen und einem Expected-Goals-Wert von 11,6 das Schlusslicht bildet.

Wird 1. FC Union Berlin gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.