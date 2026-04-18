Bundesliga heute: Union - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.04.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 18. April 2026, steht um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei ein historischer Moment an: Marie-Louise Eta bestreitet ihr Debüt als Cheftrainerin des 1. FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg.

Die 34-Jährige ist die erste Frau an der Spitze eines Männer-Bundesligisten und übernimmt für die letzten fünf Spieltage der Saison – ehe sie zur kommenden Spielzeit das Frauenteam der Eisernen betreuen soll.

Union – Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Sportlich spricht die Bilanz an der Alten Försterei klar für die Köpenicker: In sechs Bundesliga-Heimspielen gegen den VfL Wolfsburg blieben die Eisernen ungeschlagen (4 Siege, zwei Remis) und gewannen die vergangenen vier Partien sogar ohne Gegentor.

Für die Gäste verläuft der Weg nach Berlin dagegen traditionell holprig – lediglich 0,33 Punkte holte der VfL im Schnitt in Köpenick, schlechter schneidet Wolfsburg auswärts nur in München ab. Trainer Dieter Hecking, mit 61 Jahren aktuell ältester Coach der Liga, bekommt es damit auswärts mit der jüngsten Trainerin der Bundesliga-Historie zu tun.

Formkrise beider Teams und persönliche Meilensteine

Union (9 Zähler) und Wolfsburg (3) gehören in der Rückrunde zu den drei punkt­schwächsten Teams der Liga. Der VfL wartet seit zwölf Spielen auf einen Sieg, kassierte ligaweit die meisten Rückrunden-Gegentore (28) und hat inzwischen 65 Treffer hinnehmen müssen – ein Negativrekord in der Klubgeschichte.

Auf Berliner Seite sprangen in den vergangenen 14 Partien nur zwei Erfolge heraus. Individuell ragen dennoch einige Akteure hervor: Unions Leopold Querfeld führt ligaweit die Zweikampfstatistik an (195 gewonnene Duelle) und erhöhte sein Tore-Konto auf drei.

Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold könnte in Köpenick sein 400. Bundesligaspiel bestreiten – unter den aktuellen Aktiven erreichten zuvor lediglich Manuel Neuer und Oliver Baumann diese Marke; allerdings stand Arnold in dieser Saison unter Hecking erst dreimal in der Startelf.

Wird 1. FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.