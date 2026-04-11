Bundesliga heute: Wolfsburg - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.04.2026 • 12:30 Uhr VfL Wolfsburg empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagnachmittag, 11. April 2026, empfängt der VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt in der Volkswagen Arena (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Die Bilanz der Wölfe gegen die Hessen ist traditionell stark: 22 Bundesliga-Siege fuhren die Niedersachsen bislang gegen die SGE ein – nur gegen Borussia Mönchengladbach (25) und den VfB Stuttgart (23) waren es mehr.

In den vergangenen neun direkten Duellen gab es für Frankfurt lediglich einen Erfolg (fünf Remis, drei Niederlagen), seit Dezember 2012 wartet die Eintracht zudem auf eine Weiße Weste gegen Wolfsburg.

Wolfsburg – Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Gastgeber stecken mitten in einer schwierigen Phase: Seit elf Ligaspielen ist Wolfsburg sieglos (drei Remis, acht Niederlagen) – nur 1998 dauerte eine Negativserie mit zwölf Partien länger. Mit 21 Punkten nach 28 Begegnungen erleben die Grün-Weißen ihre bislang schwächste Bundesliga-Saison.

Besonders hart trifft Cheftrainer Dieter Hecking der Ausfall von Abwehrchef Konstantinos Koulierakis, der gelbgesperrt fehlt; ohne den Griechen in der Startelf gewann der VfL nur eines der letzten zwölf Spiele.

Frankfurt auswärts schwach

Eintracht Frankfurt reist ebenfalls mit Sorgen an: Die Hessen haben seit acht Bundesliga-Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen (vier Niederlagen, vier Remis). Nach dem 1:2 in Mainz droht erstmals seit April 2024 eine zweite Auswärtspleite in Serie.

Insgesamt kassierte die SGE in dieser Saison 53 Gegentreffer und rangiert nur knapp vor Wolfsburg (63).

Mit Wolfsburg (47,9 Prozent) und Frankfurt (47,7 Prozent) treffen die beiden zweikampfschwächsten Mannschaften der aktuellen Bundesliga-Saison aufeinander – eine Statistik, die Raum für viele Chancen verspricht.

Während der VfL bereits 13 Strafstöße verursachte und 31 Punkte nach Führungen liegen ließ, könnte Frankfurts Kreativmann Farès Chaïbi seine starke Bilanz von elf Scorerpunkten (zwei Tore, neun Assists) weiter ausbauen und als erst fünfter Adler-Spieler überhaupt die Marke von zehn Assists in einer Spielzeit übertreffen.

Wird VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.