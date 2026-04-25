Bundesliga heute: Wolfsburg - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.04.2026 • 12:30 Uhr VfL Wolfsburg empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (25.04.2026, 15:30 Uhr) empfängt der VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach in der Volkswagen Arena. An der Seitenlinie treffen Dieter Hecking und Eugen Polanski aufeinander.

Die historische Bilanz spricht klar für die Niedersachsen: 25 Wolfsburger Siege in 51 Bundesliga-Partien gegen die Fohlen sind Vereinsbestwert, die letzten drei direkten Duelle gingen allesamt an den VfL. Gleichzeitig wartet Wolfsburg jedoch seit fünf Heimspielen auf einen Punktgewinn – ein neuer Negativrekord des Klubs.

Wolfsburg – Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Mit lediglich neun Zählern ist Wolfsburg das heimschwächste Team der laufenden Saison, kassierte bereits zehn Niederlagen vor eigenem Publikum. Der 2:1-Erfolg zuletzt bei Union Berlin war dagegen der erste Sieg der Rückrunde und brachte so viele Punkte ein wie die vorherigen zwölf Rückrundenspiele zusammen.

Im Umfeld sorgt die Rückholaktion von Eigengewächs Elvis Rexhbecaj für positive Stimmung: Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselt im Sommer ablösefrei vom FC Augsburg zurück und unterschreibt bis 2030.

Gladbachs Auswärtsflaute und Personalfragen um Florian Neuhaus

Borussia Mönchengladbach reist mit einer Serie von neun Auswärtsspielen ohne Sieg an, nur der 1. FC Köln wartet aktuell länger. Nach 30 Spieltagen stehen magere 31 Punkte und lediglich 36 erzielte Tore zu Buche – so wenige Treffer hatten die Fohlen zuletzt 2008/09 zu diesem Zeitpunkt.

Sportlich begleitet wird das Team von internen Umbrüchen: Florian Neuhaus fehlte gegen Mainz komplett im Kader, Polanski sprach von einer „harten Entscheidung“ zugunsten anderer Offensivkräfte wie Robin Hack.

Angesichts finanzieller Zwänge kündigt die Klubführung um Rouven Schröder bereits einen umfangreichen Transfersommer an, während ein Teil der Fans nach der Wechselankündigung von Kapitän Rocco Reitz seinen Unmut zeigt.

Schlüsselstatistiken: Wimmer trifft gern, Distanzschüsse als Faktor

Patrick Wimmer erzielte in der Hinrunde zwei seiner bislang vier Saisontreffer beim 3:1 in Gladbach und egalisierte mit seinem jüngsten Tor bei Union seine persönliche Bestmarke. Wolfsburg traf dort zweimal aus der Distanz – Gladbach ließ ligaweit jedoch erst ein Gegentor von außerhalb des Strafraums zu.

Beide Teams gewannen in dieser Saison noch kein Spiel nach Rückstand; umgekehrt verlor Borussia Mönchengladbach aber noch nie nach einer Führung, während Wolfsburg bereits siebenmal nach Vorsprung leer ausging. Im Torwartduell überzeugte Kamil Grabara mit einer ligaweiten Bestmarke von drei gehaltenen Elfmetern, während Fohlen-Keeper Moritz Nicolas bei bislang 14 Bundesliga-Strafstößen gegen ihn noch keinen parieren konnte.

Wird VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

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