Bundesliga: Platz 7 reicht für Europa

SID 24.04.2026 • 07:51 Uhr Nach dem Finaleinzug des FC Bayern und des VfB Stuttgart im DFB-Pokal dürfen vor allem Freiburg und Frankfurt aufs internationale Geschäft hoffen.

Der Finaleinzug von Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart hat direkte Auswirkungen auf die Verteilung der deutschen Europapokalplätze.

Mit der Endspielpaarung zwischen dem deutschen Meister und dem Tabellenvierten am 23. Mai steht nun definitiv fest, dass auch der Tabellensiebte der Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison im internationalen Geschäft unterwegs sein wird.

Bundesliga: Frankfurt darf wieder hoffen

Hintergrund dieser Tatsache ist, dass der FC Bayern als Meister bereits sicher für die Champions League und Stuttgart über die Liga ebenfalls schon für den Europacup qualifiziert ist. Damit geht der Europa-League-Platz, der dem Pokalsieger für den Erfolg in Berlin zustehen würde, an die Liga zurück.

Das bedeutet: Der Fünfte und der Sechste, aktuell die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen, spielen in der Europa League, der Siebte in der Conference League an. Diesen Rang belegt derzeit der SC Freiburg, der dem VfB im Pokal-Halbfinale am Donnerstag mit 1:2 n.V. unterlegen war. Nur einen Punkt hinter den Breisgauern hat Eintracht Frankfurt auch wieder eine realistische Europacup-Chance.