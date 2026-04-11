Historisch! Union-Juwel feiert Debüt

Mette Bech 11.04.2026 • 17:52 Uhr Historischer Moment für Linus Güther: Der 16-Jährige feiert für Union Berlin sein Bundesliga-Debüt – und schreibt sich in die Geschichtsbücher.

Union Berlins Top-Talent Linus Güther hat beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim ein historisches Debüt gefeiert. Mit 16 Jahren und vier Tagen ist der Nachwuchsspieler der zweitjüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte.

Erstmals stand Güther im Profikader, nachdem er am Mittwoch seinen 16. Geburtstag gefeiert hatte. Der jüngste Bundesliga-Akteur bleibt weiterhin Youssoufa Moukoko, der 2020 im Alter von 16 Jahren und einem Tag für Borussia Dortmund erstmals zum Einsatz kam.

Juwel kam im Sommer zu Union Berlin

Bei der 1:3-Auswärtsniederlage am 29. Spieltag wurde Güther von Union-Trainer Steffen Baumgart in der 84. Minute eingewechselt und sammelte so seine ersten Minuten im deutschen Oberhaus. Erst im vergangenen Sommer kam er von Energie Cottbus in den Nachwuchs von den Köpenickern.

„Wir wissen, dass wir mit Linus Güther ein sehr, sehr großes Talent in unseren Reihen haben“, sagte Baumgart zuvor. Gleichzeitig mahnte er noch zur Geduld: „Wir müssen darauf achten, dass wir das behutsam machen und wissen, wie wir damit umgehen.“

„Linus hat außergewöhnliche Fähigkeiten“