BVB bricht mit langjähriger Tradition

Manfred Sedlbauer 23.04.2026 • 10:27 Uhr Vielen Profis von Borussia Dortmund steht ein intensiver Fußballsommer bevor. Um den Spielern zusätzliche Reisestrapazen zu ersparen, bricht der BVB in diesem Jahr mit einer langjährigen Tradition.

Das Sommertrainingslager gehörte beim BVB über Jahre hinweg zum festen Bestandteil der Saisonvorbereitung. Regelmäßig reisten die Profis in den Schweizer Kurort Bad Ragaz. Doch damit war im vergangenen Jahr Schluss: Den Verantwortlichen wurde der zunehmende Trubel rund um die Mannschaft – begleitet von zahlreichen Fans – schlicht zu viel. Sowohl das Stammhotel „Grand Resort“ als auch der Ort selbst zogen die Reißleine.

Daraufhin wichen die Dortmunder im vergangenen Sommer nach Saalfelden in Österreich aus. Die Bedingungen dort waren allerdings aufgrund tagelangen Dauerregens alles andere als ideal und nur bedingt zufriedenstellend. Dennoch ist dies nicht der Hauptgrund dafür, warum der BVB in diesem Sommer neue Wege einschlägt.

Erstmals seit langer Zeit wird Borussia Dortmund vollständig auf ein Sommertrainingslager verzichten – und das, obwohl Trainer Niko Kovač grundsätzlich ein Befürworter solcher Maßnahmen ist. Bereits im Winter hatte er auf ein kurzes Trainingslager in Marbella gedrängt. Stattdessen bereitet sich die Mannschaft diesmal in Dortmund selbst auf die kommende Saison vor. Hauptgrund dafür ist die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft.

BVB verzichtet auf Sommertrainingslager

Ein Blick auf die deutschen Nationalspieler verdeutlicht die enorme Belastung: Die DFB-Auswahl trifft sich kurz nach Saisonende bereits am 25. Mai und reist am 2. Juni von Frankfurt weiter nach Chicago, wo ein Kurztrainingslager inklusive Testspiel gegen die USA ansteht. Einen Tag später, am 7. Juni, geht es weiter ins Teamcamp nach Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Sollte die Mannschaft das Finale am 19. Juli erreichen, wären die Spieler knapp 60 Tage ununterbrochen unterwegs.

Der BVB plant, seinen Nationalspielern im Anschluss rund drei Wochen Urlaub zu gewähren – ein eng getakteter Zeitplan, der kaum Spielraum lässt.

BVB-Testspiel und Asienreise schon geplant

Fest terminiert sind bereits ein Testspiel gegen den Nachbarn RW Oberhausen am 18. Juli sowie die anstrengende Asienreise ab Ende Juli. Der Trip nach Tokio und Osaka bringt hohe Reisestrapazen mit sich. Durch die Vorbereitung am heimischen Standort sollen zusätzliche Belastungen möglichst vermieden werden.