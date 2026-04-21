BVB: Loredana enthüllt Angebote für Adeyemi

Maximilian Huber 21.04.2026 • 12:08 Uhr Unter Niko Kovac gehört Karim Adeyemi beim BVB nicht zur ersten Wahl. Seine Ehefrau, Rapperin Loredana, spricht über die Zukunft des Offensivspielers und verrät, dass sich Adeyemi in der Vergangenheit gegen einen Abschied aus Dortmund entschieden habe.

Rapperin Loredana, Ehefrau von Fußballprofi Karim Adeyemi, hat verraten, dass sich ihr Ehemann in jüngerer Vergangenheit trotz einiger Angebote gegen einen Abschied von Borussia Dortmund entschieden habe.

„Er hatte viele Möglichkeiten, zu wechseln. Aber Karim ist einfach ein loyaler Mensch. Dortmund ist nicht die schönste Stadt, da müssen wir jetzt niemanden anlügen und sagen, es ist mega hier zu leben. Klar, es gibt schönere Orte. Aber für mich spielt das gar keine Rolle“, sagte die 30-Jährige am Montagabend in einem Twitch-Stream.

Wichtig für Adeyemi sei, „dass der Verein dich unterstützt und der Trainer hinter dir steht. Und bis jetzt hat eigentlich alles gut geklappt. Er sagt immer: Wenn ich irgendwann aus Dortmund weggehe, dann mit Dankbarkeit. Er will das Gefühl haben, dass er wirklich alles für diese Mannschaft gegeben hat.“

Nur BVB-Ersatz? „Da müssen wir jetzt durch“

Unter Cheftrainer Niko Kovac kam der Offensivspieler zuletzt nicht wie erhofft zum Zug. Nur 15-mal stand Adeyemi in der laufenden Bundesliga-Saison in der Startelf. Eine Situation, die den gebürtigen Münchner beschäftigt: „Klar, viele sagen manchmal, dass er nicht mehr so oft in der Startelf steht. Aber da müssen wir jetzt durch. Auch wenn Dinge im ersten Moment negativ wirken oder vielleicht unverdient erscheinen, ist es am Ende oft für etwas gut. Egal, was passiert – es wird dir helfen“, führte Loredana aus und ermutigte ihren Mann.

Umso wichtiger sei für sie, am Ende des Tages für ihn da zu sein. „Er kommt nach Hause und ich frage: Hast du mit dem Trainer gesprochen? Dann sagt er: ‚Was soll ich machen? Er ist der Chef, er entscheidet.‘ Es gibt Spieler, die wünschen sich sogar, dass die Mannschaft verliert, wenn sie selbst nicht spielen. Bei Karim ist das komplett anders.“

Adeyemi träumt von WM-Teilnahme

Seit Juli 2022 steht Adeyemi bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Stand jetzt läuft sein Arbeitspapier im Sommer 2027 aus; die Zukunft ist noch ungeklärt. „Man schaut immer von Spiel zu Spiel. Man weiß nie, wo man hinkommt, was passiert. Es kann sich alles ändern. Aber ich sage auch: Ich fühle mich da wohl, wo ich gerade bin“, sagte er im Twitch-Stream.

Ein großes Ziel hat der Flügelspieler auf jeden Fall: „Sein Traum ist es, mit Dortmund Meister zu werden. Er will das unbedingt“, schob Loredana ein.