BVB: Medizinischer Notfall - Fan muss reanimiert werden

Julius Schamburg 11.04.2026 • 17:06 Uhr Ein medizinischer Notfall ereignet sich beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Die betroffene Person muss reanimiert werden.

Beim Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gab es einen medizinischen Notfall.

Die Dortmunder bestätigten auf X: Aufgrund einer Reanimation im Stadion, die nun im Krankenwagen Richtung Krankenhaus fortgeführt wird, gibt es hier aktuell keinen organisierten Support von beiden Fanlagern.

Nähere Details waren zunächst noch nicht bekannt. Die bedrückte Stimmung und der eingestellte Support waren auch im TV wahrzunehmen.

Zum Zeitpunkt des Notfalls stand es 1:0 für die Gäste aus Leverkusen. Kapitän Robert Andrich hatte nach einem Distanzschuss getroffen (42.).