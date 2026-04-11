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BVB: Medizinischer Notfall - Fan muss reanimiert werden

Medizinischer Notfall bei BVB-Spiel

Ein medizinischer Notfall ereignet sich beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Die betroffene Person muss reanimiert werden.
Im Signal Iduna Park kam es auf den Rängen zu einem medizinischen Notfall
Im Signal Iduna Park kam es auf den Rängen zu einem medizinischen Notfall
© IMAGO/Maximilian Koch
Julius Schamburg
Ein medizinischer Notfall ereignet sich beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Die betroffene Person muss reanimiert werden.

Beim Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gab es einen medizinischen Notfall.

Die Dortmunder bestätigten auf X: Aufgrund einer Reanimation im Stadion, die nun im Krankenwagen Richtung Krankenhaus fortgeführt wird, gibt es hier aktuell keinen organisierten Support von beiden Fanlagern.

Nähere Details waren zunächst noch nicht bekannt. Die bedrückte Stimmung und der eingestellte Support waren auch im TV wahrzunehmen.

Zum Zeitpunkt des Notfalls stand es 1:0 für die Gäste aus Leverkusen. Kapitän Robert Andrich hatte nach einem Distanzschuss getroffen (42.).

Vor Anpfiff machten die BVB-Fans mit einer emotionalen Choreo auf sich aufmerksam. Bevor beide Mannschaften den Rasen betraten, präsentierte die Dortmunder Südtribüne eine Choreo für den am 3. April im Alter von 55 Jahren verstorbenen Davud Mohammed.

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