Beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ist es zu einem medizinischen Notfall gekommen. „Aufgrund einer Reanimation im Stadion, die nun im Krankenwagen Richtung Krankenhaus fortgeführt wird, gibt es hier aktuell keinen organisierten Support von beiden Fanlagern“, teilte der BVB am Samstag mit.
BVB: Medizinischer Notfall im Stadion
Die betroffene Person sei in der Arena reanimiert worden und werde ins Krankenhaus gebracht, teilte der Klub mit.
Im BVB-Stadion kam es zu einem medizinischen Notfall
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Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Nach der Pause beim Stand von 0:1 aus Dortmunder Sicht hatten die Fanlager den Support eingestellt, es wurde merklich ruhiger im Dortmunder Stadion. Wenig später informierte der BVB über den medizinischen Notfall.