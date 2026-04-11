BVB: Medizinischer Notfall im Stadion

SID 11.04.2026 • 16:55 Uhr Die betroffene Person sei in der Arena reanimiert worden und werde ins Krankenhaus gebracht, teilte der Klub mit.

Beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ist es zu einem medizinischen Notfall gekommen. „Aufgrund einer Reanimation im Stadion, die nun im Krankenwagen Richtung Krankenhaus fortgeführt wird, gibt es hier aktuell keinen organisierten Support von beiden Fanlagern“, teilte der BVB am Samstag mit.