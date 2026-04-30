BVB: Größere Personalsorgen vor "Prestigeduell"

SID 30.04.2026 • 15:21 Uhr BVB-Trainer Niko Kovac plagen vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach Personalsorgen.

BVB-Trainer Niko Kovac muss vor dem vorletzten Auswärtsspiel der Saison gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/im LIVETICKER) kreativ werden. Neben den bereits länger verletzten Niklas Süle, Emre Can und Felix Nmecha wird auch Ramy Bensebaini für die Partie gegen seinen Ex-Klub aufgrund einer Fußverletzung ausfallen.

Kovac teilte mit, dass auch Yan Couto und Jobe Bellingham „wegen Krankheit am Mittwoch und Donnerstag nicht mittrainiert“ hätten. Der Kroate gehe jedoch davon aus, dass „es für das Wochenende reichen“ könne.

Nmecha ohne Einsatz zur WM?

Besser liefe es bei Karim Adeyemi, der am Donnerstag „teilintegriert mitgemacht“ hätte, und „auf einem guten Weg“ sei. Zum Stand einer möglichen Vertragsverlängerung des 24-Jährigen könne Kovac „keine Angaben“ machen: „Er soll erstmal fit werden und dann sehen wir, was passiert.“

Einen weiteren Saisoneinsatz des derzeit verletzten Nationalspielers Felix Nmecha, der sich ebenfalls „auf dem Weg der Besserung“ befinde, macht Kovac davon abhängig, ob er „von der Mannschaft gebraucht“ würde: „Ich kann mir vorstellen, ihn gar nicht mehr einzusetzen, denn er hat die Qualität, auch ohne Bundesligaeinsatz bei der WM dabei zu sein.“

BVB: Youngsters könnten in die Bresche springen

Die Ausfälle könnte Kovac mit den Youngstern Samuele Inacio und Luca Reggiani auffangen: „Die beiden standen vor der Saison eigentlich gar nicht auf dem Plan für die Saison, aber sie haben uns im Training gezeigt, dass sie sehr viel Qualität haben“, schwärmte er.