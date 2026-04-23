BVB: Sahin wollte Real-Star Arda Güler nach Dortmund lotsen

Jakob Lüers 23.04.2026 • 21:45 Uhr Das Trainer-Kapitel von Nuri Sahin beim BVB war kurz und erfolgslos. Vielleicht hätte es anders laufen können, wenn ein türkischer Landsmann in Dortmund gelandet wäre.

Nuri Sahin hat mit einer interessanten Anekdote zu seiner Zeit als Trainer von Borussia Dortmund überrascht. Wie der 37-Jährige, der inzwischen bei Basaksehir Istanbul unter Vertrag steht, nun verriet, wollte er einst einen großen Namen zum BVB lotsen: Real-Madrid-Star Arda Güler.

„Ich wollte unbedingt, dass Arda nach Dortmund kommt“, erzählte Sahin auf dem YouTube-Kanal KAFA Sports. Er habe seinem türkischen Landsmann ein entsprechendes Angebot vorgelegt, nach Deutschland zu wechseln.

BVB: Sahin wollte Güler locken

Doch bekanntlich entschied sich Güler dafür, bei den Königlichen zu bleiben. Als Sahin 2024 das Traineramt beim BVB übernahm, spielte der Offensivkünstler bereits seit einer Saison in Madrid, nachdem er für 28 Millionen Euro von Fenerbahce zu Real gewechselt war.

Zu Beginn fiel Güler lange Zeit verletzungsbedingt aus und hatte Schwierigkeiten, sich unter Real-Coach Carlo Ancelotti nachhaltig durchzusetzen. Sahin witterte wohl die Chance, dem damals 19-Jährigen einen Wechsel nach Dortmund schmackhaft machen zu können.

Dieser lehnte jedoch ab und beharrte darauf, sich bei Real durchsetzen zu wollen, wie Sahin nun verriet: „Damals sagte er zu mir: ‚Egal was passiert, ich werde dieses Trikot bekommen.‘ Ich war unglaublich erfreut darüber und wünschte ihm viel Glück. Und genau so kam es; er bekam das Trikot.“

Gemeint war das weiße Trikot von Real Madrid, in dem Güler sich beweisen wollte.

Nach Offerte: Güler avancierte zum Stammspieler

Inzwischen ist Güler nahezu unangefochtener Stammspieler bei den Königlichen und hat sich in der laufenden Saison zu einem der besten Spieler im Team entwickelt. Im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München traf Güler zwei Mal, unter anderem per sehenswertem Freistoß.

Die Zeit von Nuri Sahin beim BVB endete nach nur sieben Monaten im Januar 2025, als er mit Borussia Dortmund nicht aus dem Tabellenmittelfeld der Bundesliga herauskam, mehrere Spiele am Stück verlor und im DFB-Pokal früh ausschied.