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BVB-Trainer Kovac enthüllt "Agreement mit den Jungs"

Kovac enthüllt „Agreement“

Borussia Dortmund hat sich in dieser Saison frühzeitig aus den Pokalwettbewerben verabschiedet, auch in der Bundesliga scheint der Platz zementiert. Trainer Niko Kovac schafft daher neue Anreize für seine Spieler.
Auf der Pressekonferenz spricht Dortmund-Trainer Nico Kovac über den kommenden Gegner Hoffenheim und gibt dabei Einblicke, wie er seine Mannschaft zusätzlich motiviert.
Maximilian Lotz
Borussia Dortmund hat sich in dieser Saison frühzeitig aus den Pokalwettbewerben verabschiedet, auch in der Bundesliga scheint der Platz zementiert. Trainer Niko Kovac schafft daher neue Anreize für seine Spieler.

BVB-Trainer Niko Kovac hat sich eine besondere Maßnahme überlegt, um einem drohenden Spannungsabfall seiner Mannschaft in der Schlussphase der Saison entgegenzuwirken.

„Ich habe mit den Jungs ein Agreement getroffen“, erklärte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER). „Aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt nur einmal spielen, haben sie einmal pro Woche frei. Mit Siegen können sie sich noch einen zweiten freien Tag erspielen.“

Kovac: „Damit kann man die Spieler schon bekommen“

Während dieser Anreiz bei den Siegen gegen den Hamburger SV (3:2) und beim VfB Stuttgart (2:0) bereits erfolgreich erprobt wurde, hat es bei der 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen zuletzt nicht geklappt. „Dementsprechend gab es keinen zweiten freien Tag“, sagte Kovac.

Der Dortmunder Coach hofft daher mit Blick auf die Partie gegen Hoffenheim auf eine zusätzliche Motivation seiner Spieler: „Mit dem morgigen Spiel können wir uns wieder einen zusätzlichen Tag erspielen, damit kann man die Spieler schon bekommen.“

Da die Schwarz-Gelben im DFB-Pokal bereits im Achtelfinale im Dezember und in der Champions League in den Playoffs im Februar die Segel streichen mussten, fallen im Saisonendspurt die englischen Wochen weg. In der Bundesliga hat der BVB fünf Spieltage vor Schluss Platz zwei nahezu sicher.

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