BVB: Pfiffe gegen Nico Schlotterbeck!

Manfred Sedlbauer , Johannes Vehren 11.04.2026 • 16:14 Uhr Nico Schlotterbeck bekommt nach seiner Vertragsverlängerung einen unschönen Empfang bereitet. Bereits vor Anpfiff wird klar, was den Innenverteidiger an diesem Samstag und vermutlich auch noch in Zukunft von den eigenen Fans erwarten wird.

Bereits bei der Mannschaftsaufstellung hallten unüberhörbare Pfiffe durch den Signal Iduna Park. Als BVB-Stadionsprecher Nobby Dickel die Dortmunder Spieler vorstellte, die es am Samstagnachmittag mit Bayer 04 Leverkusen (LIVETICKER) zu tun bekommen, wurde Nico Schlotterbeck unschön begrüßt.

Als der ehemalige Spieler die Dortmunder „Nummer vier“ inklusive des Zusatzes der Vertragsverlängerung bis 2031 erwähnte, gab es ein schallendes Pfeifkonzert.

Fan-Unmut nach Schlotterbeck-Verlängerung

Gerade die BVB-Fans auf der Süd gaben damit zum Ausdruck, was sie von den Umständen der Verlängerung ihres Vize-Kapitäns halten. Auch während des Spiels gab es – wenn auch nur vereinzelt – Pfiffe, wenn der 26-Jährige am Ball war.

Nach monatelangem Zögern und Überlegen verlängerte der Innenverteidiger am Freitag seinen Vertrag vorzeitig um vier weitere Jahre bis 2031.

BVB: Schlotterbeck besitzt Ausstiegsklausel

Teil des neuen Arbeitspapiers ist eine deutliche Anhebung des Gehalts, womit er Top-Verdiener wird, und nach SPORT1-Informationen auch eine Ausstiegsklausel, die bereits im Sommer von noch nicht bekannten Topvereinen gezogen werden kann.

Die lange Entscheidungsfindung und den Aspekt mit der speziellen Klausel nehmen ihm viele BVB-Fans krumm, sein Bekenntnis pro Borussia Dortmund kaufen ihm einige offenbar nicht ganz ab.

Jetzt dürften ihm nur noch Zeit und gute Leistungen helfen, um wieder alle Fans auf seine Seite zu ziehen.

So sieht Khedira die Pfiffe gegen Schlotterbeck

DAZN-Experte Sami Khedira konnte die Pfiffe nachvollziehen und verwies auf die Begleitumstände der Verlängerung.