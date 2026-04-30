"Chance wahrnehmen": Eta hofft auf Schritt zum Klassenerhalt

SID 30.04.2026 • 14:29 Uhr Derzeit liegen die Eisernen sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. Am Wochenende könnte schon der Ligaverbleib sicher sein.

Trainerin Marie-Louise Eta von Union Berlin sieht das Kellerduell mit dem 1. FC Köln als große Chance im Kampf um den Klassenerhalt. „In so einer Phase ist immer irgendwo Druck da. Das ist etwas, was wir und die Spieler kennen“, sagte die 34-Jährige: „Wir dürfen nicht von Beginn an komplett den Kopf verlieren und nur offenes Feuer gehen. Wir müssen schon auch schlau spielen und einen kühlen Kopf bewahren.“

Mit einem Sieg könnten die Köpenicker die Kölner auf vier Punkte distanzieren, bei passenden Ergebnissen der Konkurrenz wäre auch schon der sofortige Klassenerhalt möglich. Man wolle vor den eigenen Fans „diese Chance wahrnehmen und einen guten Schritt machen“, betonte Eta. In der aktuellen Phase sei es zwar „logisch, dass das Selbstvertrauen nicht ganz so groß ist“. Es gehe vor allem „um den letzten Punch und die Konsequenz, den Ball vorne über die Linie zu drücken.“