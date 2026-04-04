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Darf der Bundestrainer so über Undav sprechen? Frage der Woche zum Doppelpass

Darf man so über Undav sprechen?

Julian Nagelsmann sorgt mit seinen Aussagen zum Stürmerthema in der Nationalmannschaft für Aufsehen. Darf der Bundestrainer so über Undav sprechen? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1 Doppelpass.
Deniz Undav war Dauerthema in der vergangenen Woche. Gegen Ghana erzielt er den Siegtreffer. Nun spricht Julian Nagelsmann erneut über dessen forschen Aussagen nach Abpfiff.
SPORT1
Julian Nagelsmann sorgt mit seinen Aussagen zum Stürmerthema in der Nationalmannschaft für Aufsehen. Darf der Bundestrainer so über Undav sprechen? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1 Doppelpass.
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