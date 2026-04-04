Darf der Bundestrainer so über Undav sprechen? Frage der Woche zum Doppelpass
Darf man so über Undav sprechen?
Julian Nagelsmann sorgt mit seinen Aussagen zum Stürmerthema in der Nationalmannschaft für Aufsehen. Darf der Bundestrainer so über Undav sprechen? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1 Doppelpass.
Julian Nagelsmann sorgt mit seinen Aussagen zum Stürmerthema in der Nationalmannschaft für Aufsehen. Darf der Bundestrainer so über Undav sprechen? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1 Doppelpass.