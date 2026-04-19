Christopher Mallmann 19.04.2026 • 19:24 Uhr Der FC Bayern gibt sich gegen den VfB Stuttgart keine Blöße und tütet die 35. Meisterschaft in der Bundesliga ein.

Der FC Bayern ist Deutscher Meister der Saison 2025/26! Die Münchner gaben sich am Sonntagnachmittag gegen den VfB Stuttgart keine Blöße (4:2) und nutzten damit den Patzer von Borussia Dortmund (1:2 bei der TSG Hoffenheim).

Für die Bayern, die mit 15 Punkten Vorsprung nach 30 Spieltagen nun uneinholbar an der Spitze der Tabelle stehen, ist es der 35. Titel in der Bundesliga.

Den frühesten Meisterschaft hatte Pep Guardiola in der Saison 2013/14 gefeiert (nach 27 Spieltagen). Sollten die Münchner alle weiteren Partien in dieser Spielzeit gewinnen, würden sie mit dem Punkterekord aus der Saison 2012/13 gleichziehen (91 Punkte unter Jupp Henckes).

Der FC Bayern vor Gigantenduell

Gegen den VfB trafen am Sonntag Raphael Guerreiro (31), Nicholas Jackson (33.), Alphonso Davies (37.) und Harry Kane (52.). Chris Führich hatte die zwischenzeitliche Führung für Stuttgart erzielt (21.). Außerdem gelang Chema das Tor zum 2:4 (89.).

In der Champions League stehen die Münchner vor einem Gigantenduell mit Paris Saint-Germain (28. April und 6. Mai), bereits am Mittwoch (20.45 Uhr) wollen sie im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen erstmals seit 2020 ins Finale von Berlin einziehen.

Am Sonntag aber durften sich die Bayern erstmal vom Großteil der 75.000 Fans in der Allianz Arena feiern lassen – zurecht. Seit dem ersten Spieltag, einem 6:0 gegen RB Leipzig, thronten die Münchner ununterbrochen an der Tabellenspitze und fegten mit ihrer Rekord-Offensive teils unaufhaltsam über die Liga hinweg. Das Ergebnis: Die 13. Meisterschaft in den vergangenen 14 Spielzeiten.

Kompany baut um

Zwischen dem berauschenden Halbfinaleinzug in der Champions League gegen Real Madrid und dem wichtigen Spiel in Leverkusen nahm Kompany acht Wechsel an seiner Startelf vor. Unter anderem vertrat Jonas Urbig Kapitän Manuel Neuer im Tor. Jamal Musiala ersetzte den verletzten Serge Gnabry, der den Bayern wohl für den Rest der Saison fehlen wird.

Wer von den neu formierten Bayern vom Anpfiff weg einen Sturmlauf auf die Meisterschale erwartet hatte, wurde zunächst aber enttäuscht.

Die Gastgeber ließen es im sonnigen München erst einmal ruhig angehen, während der VfB, der auf den gelbgesperrten Deniz Undav verzichten musste, sich vor allem auf Konter verließ – mit Erfolg: Einem starken Steckpass von Bilal El Khannouss ließ Führich den Stimmungsdämpfer folgen.

„Deutscher Meister wird nur der FCB!“

Das reichte, um die Bayern zu kitzeln – und kaum zog der Rekordmeister die Zügel an, begann der VfB zu schwimmen. Guerreiro nach schöner Vorarbeit von Musiala und Jackson, der auch von einem schlimmen Fehlpass von VfB-Verteidiger Finn Jeltsch profitierte, drehten die Partie in nur etwas mehr als 90 Sekunden.

„Deutscher Meister wird nur der FCB!“, hallte es ein erstes Mal durch die Arena, Davies verleihte den Gesängen mit seinem ersten Saisontor Nachdruck.

Kompany wollte nun anscheinend nichts mehr riskieren – und brachte zur Halbzeit Michael Olise und Kane. Der Engländer machte mit seinem 32. Saisontor kurz darauf alles klar. Stuttgart ergab sich nun seinem Schicksal, die Bayern ließen weitere Chancen liegen.

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