Doppelt bitteres Drama um Süle

Maximilian Lotz 18.04.2026 • 16:27 Uhr Niklas Süle verletzt sich im Spiel bei der TSG Hoffenheim ohne Gegnereinwirkung. Besonders bitter: Er verursacht dadurch auch noch einen Handelfmeter.

BVB-Abwehrspieler Niklas Süle hat im Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim (JETZT im LIVETICKER) ganz bittere und vor allem schmerzhafte Momente erlebt.

In der Schlussphase der ersten Hälfte rutschte Süle bei einem Hoffenheimer Angriff an der Strafraumgrenze ohne Fremdeinwirkung weg und stürzte zu Boden. Im Anschluss wurde er länger auf dem Rasen behandelt. Doch dann meldete sich auch noch der Kölner Keller.

Süle verletzt sich – und verursacht Handelfmeter

Denn: Süle hatte kurz nach seinem Sturz auf dem Boden liegend den Schuss von Andrej Kramaric an die Hand bekommen. Schiedsrichter Daniel Siebert schaute sich die Situation noch mal in der Review-Area an und entschied nach längerer Überlegung auf Elfmeter.

„Er rutscht aus, hat den Arm oben, der Schuss geht aufs Tor“, sagte TV-Experte Tobias Schweinsteiger in der Halbzeitpause bei DAZN. „Das ist äußerst unglücklich in der Entstehung, aber Schiedsrichter muss es pfeifen. Es geht nicht darum, ob ein Spieler ausrutscht und sich wehtut, sondern um die Handspielbewertung.“