BVB-Abwehrspieler Niklas Süle hat im Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim (JETZT im LIVETICKER) ganz bittere und vor allem schmerzhafte Momente erlebt.
Doppelt bitteres Drama um Süle
In der Schlussphase der ersten Hälfte rutschte Süle bei einem Hoffenheimer Angriff an der Strafraumgrenze ohne Fremdeinwirkung weg und stürzte zu Boden. Im Anschluss wurde er länger auf dem Rasen behandelt. Doch dann meldete sich auch noch der Kölner Keller.
Süle verletzt sich – und verursacht Handelfmeter
Denn: Süle hatte kurz nach seinem Sturz auf dem Boden liegend den Schuss von Andrej Kramaric an die Hand bekommen. Schiedsrichter Daniel Siebert schaute sich die Situation noch mal in der Review-Area an und entschied nach längerer Überlegung auf Elfmeter.
„Er rutscht aus, hat den Arm oben, der Schuss geht aufs Tor“, sagte TV-Experte Tobias Schweinsteiger in der Halbzeitpause bei DAZN. „Das ist äußerst unglücklich in der Entstehung, aber Schiedsrichter muss es pfeifen. Es geht nicht darum, ob ein Spieler ausrutscht und sich wehtut, sondern um die Handspielbewertung.“
Kramaric verwandelte zur Führung für die Gastgeber (42.). Für Süle endete sein erster Startelfeinsatz seit dem 13. Februar vorzeitig. Der Dortmunder, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, konnte verletzungsbedingt nicht weitermachen und wurde durch Ramy Bensebaini ersetzt. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus.