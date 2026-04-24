Dortmund muss weiter auf Adeyemi verzichten

SID 24.04.2026 • 13:33 Uhr Offensivspieler Karim Adeyemi hatte bereits beim jüngsten 1:2 in Hoffenheim gefehlt und fällt weiter aus. Der BVB muss auch auf einen weiteren Star verzichten. Trainer Kovac fordert trotzdem einen starken Saisonendspurt.

Borussia Dortmund muss auch im vorletzten Heimspiel der Saison gegen den SC Freiburg am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) auf Karim Adeyemi verzichten.

Der Offensivspieler sei „weiterhin nicht mit der Mannschaft zugange, das wird noch dauern, die Probleme sind noch nicht behoben“, sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. Adeyemi hatte bereits am vergangenen Wochenende bei der TSG Hoffenheim wegen muskulärer Probleme gefehlt.

Der Flügelspieler könne „nach Freiburg, vielleicht auch nach Gladbach“ zurückkehren, betonte Kovac mit Blick aufs kommende Auswärtsspiel am 3. Mai bei der Borussia.

Bundesliga: Dortmund muss auch Nmecha verzichten

Felix Nmecha wird gegen Freiburg fehlen, er sei aber „recht zuversichtlich“, dass der wichtige Mittelfeldspieler in dieser Saison nochmals spielen könne. Stürmer Serhou Guirassy, der eine „leichte Gehirnerschütterung“ gehabt habe, sei wohlauf und habe mittrainiert.

Dortmund hatte jüngst gegen Bayer Leverkusen (0:1) und in Hoffenheim (1:2) verloren. Kovac forderte nun einen starken Endspurt. „Wir wollen Siege einfahren, dafür müssen wir mehr leisten als in den letzten beiden Spielen“, sagte er: „Der letzte Eindruck würde stehen bleiben, das kann ich nachvollziehen.“