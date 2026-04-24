Dortmund muss weiter auf Adeyemi verzichten

Borussia Dortmund muss auch im vorletzten Heimspiel der Saison gegen den SC Freiburg am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) auf Karim Adeyemi verzichten.
Adeyemi fällt weiter aus
Der Offensivspieler sei „weiterhin nicht mit der Mannschaft zugange, das wird noch dauern, die Probleme sind noch nicht behoben“, sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. Adeyemi hatte bereits am vergangenen Wochenende bei der TSG Hoffenheim wegen muskulärer Probleme gefehlt.
Der Flügelspieler könne „nach Freiburg, vielleicht auch nach Gladbach“ zurückkehren, betonte Kovac mit Blick aufs kommende Auswärtsspiel am 3. Mai bei der Borussia.
Bundesliga: Dortmund muss auch Nmecha verzichten
Felix Nmecha wird gegen Freiburg fehlen, er sei aber „recht zuversichtlich“, dass der wichtige Mittelfeldspieler in dieser Saison nochmals spielen könne. Stürmer Serhou Guirassy, der eine „leichte Gehirnerschütterung“ gehabt habe, sei wohlauf und habe mittrainiert.
Dortmund hatte jüngst gegen Bayer Leverkusen (0:1) und in Hoffenheim (1:2) verloren. Kovac forderte nun einen starken Endspurt. „Wir wollen Siege einfahren, dafür müssen wir mehr leisten als in den letzten beiden Spielen“, sagte er: „Der letzte Eindruck würde stehen bleiben, das kann ich nachvollziehen.“
Grundsätzlich spiele der BVB eine „richtig gute Bundesligasaison“, aber da die WM vor der Tür stehe, wolle sich keiner verletzen. Das wolle er aber nicht als Ausrede gelten lassen. „Es geht in erster Linie um uns“, sagte Kovac: „Wenn wir an unser Limit gehen, können wir stark sein. Wenn wir denken, wir können das mit 90, 95 Prozent machen, wird es schwer.“