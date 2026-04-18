"Drücke die Daumen": Kovac hofft auf Schalkes Rückkehr

SID 18.04.2026 • 06:35 Uhr Die Schalker liegen vor dem 30. Spieltag aussichtsreich im Rennen um die direkte Bundesliga-Rückkehr. BVB-Coach Kovac outet sich als "Unterstützer".

Schalke 04 hat beste Aussichten auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga – und bekommt dabei Rückendeckung von unerwarteter Stelle. Trainer Niko Kovac vom Erzrivalen Borussia Dortmund wünscht den Königsblauen den Aufstieg, um das Revierderby endlich wieder aufleben zu lassen.

„Das ist das, was mir viele hier erzählen. Das ist etwas Besonderes“, sagte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER): „Bayern München ist sicherlich groß. Aber wenn es zu einem Derby kommt zwischen dem BVB und Schalke 04, das ist das, was letzten Endes alle hier elektrisiert. Und ich würde das gerne auch mal erleben.“

Kovac lobt: „Schalke ist auf einem guten Weg“

Die Königsblauen liegen als Tabellenführer der 2. Liga vor dem 30. Spieltag mit einem Punkt Vorsprung auf den SC Paderborn aussichtsreich im Rennen um die direkte Rückkehr ins Oberhaus. Am Sonntag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) empfängt die Mannschaft von Trainer Miron Muslic Abstiegskandidat Preußen Münster.

„Schalke ist auf einem guten Weg. Große Klubs mit Tradition sind immer herzlich willkommen“, sagte Kovac. „Und deswegen drücke ich die Daumen.“