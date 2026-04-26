Eberl: Jackson wird Bayern wohl wieder verlassen

SID 26.04.2026 • 10:37 Uhr Der Stürmer spielt seit vergangenem Sommer auf Leihbasis bei den Münchnern.

Stürmer Nicolas Jackson wird den FC Bayern im Sommer wohl wieder verlassen. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl im ZDF-Sportstudio. Es laufe darauf hinaus, dass der Fußball-Rekordmeister die Kaufoption für den Senegalesen nicht ziehen werde, verriet Eberl.

Jackson war im vergangenen Sommer vom FC Chelsea per Leihe nach München gewechselt. Auch eine mögliche Kaufpflicht wird nun nicht greifen, da Jackson eine vertraglich vereinbarte Anzahl an Spielen nicht erreichen wird.