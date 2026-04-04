Eberl schwärmt: Kompany "gehört zur ganz großen Trainer-Gilde"

SID 04.04.2026 • 06:17 Uhr Bayerns Sportvorstand Max Eberl schätzt vor allem die menschlichen Qualitäten seines Trainers Vincent Kompany.

Vor fast zwei Jahren suchte Max Eberl händeringend nach einem Trainer für den FC Bayern, heute klopft er sich angesichts der Entscheidung für Vincent Kompany deutlich vernehmbar auf die Schulter. „Auch wenn er erst 40 wird: Er gehört schon jetzt zur ganz großen Trainer-Gilde“, sagte der Sportvorstand im Gespräch mit dem Münchner Merkur/tz über den Belgier.

Kompany, fügte Eberl hinzu, sei solch ein großer Trainer, „weil er ein sehr schlauer, intelligenter Mensch“ sei. „Das Wort Mensch bitte unterstreichen! Die Leute hatten schon immer Respekt vor ihm. Aber er lässt diesen Respekt jeden Tag wachsen. Indem er einfach er selber ist.“

Eberl: „Seine Gelassenheit tut uns sehr gut“

Den „Kompany-Faktor“ spürten sie beim FC Bayern „jeden Tag“, sagte Eberl (52). Der Coach habe „sich seit unserem ersten Gespräch nicht verändert, nur weiterentwickelt. Die Erfahrung, die er als Kapitän einer großen Mannschaft gemacht hat, überträgt er vor jedem Spiel. Diese Qualität ist großartig, seine Gelassenheit tut uns sehr gut.“