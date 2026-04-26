Eberl über Kompany: „Ein Glücksfall“

SID 26.04.2026 • 06:30 Uhr Bayern Münchens Sportvorstand lobt den Trainer des Rekordmeisters in den höchsten Tönen.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat Trainer Vincent Kompany in den höchsten Tönen gelobt. „Er ist ein Glücksfall für den FC Bayern. Er hat in den letzten 20 Monaten einen fantastischen Job gemacht. Und er ist einfach ein großartiger Mensch“, sagte Eberl am Samstagabend im ZDF-Sportstudio.

Eberl gab zu, dass der Belgier im Sommer 2024 nicht die erste Wahl gewesen war. „Natürlich hatten wir vorher Absagen bekommen. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Julian Nagelsmann ein Thema war, dass wir mit Ralf Rangnick gesprochen haben, dass wir mit Oliver Glasner gesprochen haben. Manche wollten auch Hansi Flick zurück“, sagte Eberl.

Den Ausschlag für Kompany habe auch ein Anruf des langjährigen Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge bei Ex-Coach Pep Guardiola gegeben. „Als die Frage kam, ob wir uns sicher sind, habe ich Kalle gesagt: Ihr seid so eng mit Pep, ruf den an. Frage ihn, was er von ihm hält. Das war dann der Dosenöffner. Dann haben wir Vincent verpflichtet“, so Eberl.