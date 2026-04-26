Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat Trainer Vincent Kompany in den höchsten Tönen gelobt. „Er ist ein Glücksfall für den FC Bayern. Er hat in den letzten 20 Monaten einen fantastischen Job gemacht. Und er ist einfach ein großartiger Mensch“, sagte Eberl am Samstagabend im ZDF-Sportstudio.
Eberl über Kompany: „Ein Glücksfall“
Eberl gab zu, dass der Belgier im Sommer 2024 nicht die erste Wahl gewesen war. „Natürlich hatten wir vorher Absagen bekommen. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Julian Nagelsmann ein Thema war, dass wir mit Ralf Rangnick gesprochen haben, dass wir mit Oliver Glasner gesprochen haben. Manche wollten auch Hansi Flick zurück“, sagte Eberl.
Den Ausschlag für Kompany habe auch ein Anruf des langjährigen Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge bei Ex-Coach Pep Guardiola gegeben. „Als die Frage kam, ob wir uns sicher sind, habe ich Kalle gesagt: Ihr seid so eng mit Pep, ruf den an. Frage ihn, was er von ihm hält. Das war dann der Dosenöffner. Dann haben wir Vincent verpflichtet“, so Eberl.
Eberl äußerte sich im Sportstudio auch zur Zukunft von Torwart Manuel Neuer. Der Manager ließ erneut durchblicken, dass der Rekordmeister den Vertrag mit dem 40-Jährigen wohl noch einmal verlängern würde. „Manu spielt eine herausragende Saison. Er ist eine Legende des FC Bayern. Wenn er so spielt, wie er spielt, dann wüsste ich nicht, was im Weg steht, dass er ein Jahr dranhängt“, so Eberl.