Ein Spiel Sperre: Bremens Friedl fehlt gegen HSV

SID 14.04.2026 • 16:29 Uhr Der Kapitän von Werder hatte am Sonntag in Köln nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Werder Bremen muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga für ein Spiel auf Kapitän Marco Friedl verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Österreicher nach seiner Notbremse am Sonntag bei der 1:3-Niederlage in Köln.