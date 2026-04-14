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Ein Spiel Sperre: Bremens Friedl fehlt gegen HSV

Bremen-Kapitän verpasst Derby

Der Kapitän von Werder hatte am Sonntag in Köln nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen.
Victor Boniface sorgt mit seinem Fitnesszustand für Irritationen bei Werder Bremen. Jetzt spricht sein Trainer Daniel Thioune.
SID
Der Kapitän von Werder hatte am Sonntag in Köln nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Werder Bremen muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga für ein Spiel auf Kapitän Marco Friedl verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Österreicher nach seiner Notbremse am Sonntag bei der 1:3-Niederlage in Köln.

Damit fehlt Friedl den ohnehin personell derzeit dünn besetzten Bremern ausgerechnet im Nordduell gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

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