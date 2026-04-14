Ein Spiel Sperre: Bremens Friedl fehlt gegen HSV

Werder Bremen muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga für ein Spiel auf Kapitän Marco Friedl verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Österreicher nach seiner Notbremse am Sonntag bei der 1:3-Niederlage in Köln.
Bremen-Kapitän verpasst Derby
Der Kapitän von Werder hatte am Sonntag in Köln nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen.
Damit fehlt Friedl den ohnehin personell derzeit dünn besetzten Bremern ausgerechnet im Nordduell gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky).