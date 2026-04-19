"Einfach scheiße": Rot-Flut nervt HSV nach Derby-Pleite

SID 19.04.2026 • 06:42 Uhr Die Hamburger kassieren in Bremen bereits ihren achten Platzverweis der laufenden Saison - das ist einsame Ligaspitze.

Mehr Platzverweise als Siege: Die Spieler vom Hamburger SV sind von ihrer eigenen Rot-Flut zunehmend genervt. „Ich verstehe es nicht, wie man so viele Rote Karten kriegen kann. Das ist einfach nicht clever, das ist doof“, sagte Mittelfeldspieler Nicolai Remberg nach der 1:3-Niederlage im Nordderby bei Werder Bremen.

Durch die Rote Karte gegen Philip Otele (79.), der nur 13 Minuten zuvor eingewechselt worden war, beendete der HSV erneut ein Spiel in Unterzahl. Es war der achte Platzverweis für die Hamburger in der laufenden Saison.

„Immer in Unterzahl hinterherzulaufen, kostet Energie, das ist einfach scheiße“, so Remberg. Diplomatischer formulierte es HSV-Trainer Merlin Polzin: „Wir sind keine unfaire Mannschaft, aber es hilft uns als Aufsteiger nicht, wenn wir regelmäßig in Unterzahl sind.“

Bundesliga: HSV kassierte schon acht Platzverweise

Mit fünf Gelb-Roten Karten und drei direkten Roten führt der Klub, der bislang sieben Saisonsiege eingefahren hat, die Sünder-Kartei mit deutlichem Vorsprung an, acht Platzverweise nach 30 Spielen sind einsame Liga-„Spitze“. In der hitzigen Schlussphase im Weserstadion sahen darüber hinaus mit Physiotherapeut Tim Roussis und Co-Trainer Loic Fave noch zwei weitere Staffmitglieder rot.