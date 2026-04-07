Einsatz im Nordderby möglich: Muheim für ein Spiel gesperrt

SID 07.04.2026 • 17:26 Uhr Miro Muheim fehlt dem Hamburger SV nur ein Spiel. Der 28-Jährige war gegen Augsburg mit Rot vom Platz geflogen, verpasst aber das Nordderby nicht.

Fußball-Bundesligist Hamburger SV kann im Nordderby bei Werder Bremen in rund zwei Wochen auf Leistungsträger Miro Muheim bauen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 28-Jährigen nach seiner Roten Karte wegen einer Notbremse gegen den FC Augsburg (1:1) nur für ein Spiel.

Bundesliga: Muheim fehlt gegen den VfB Stuttgart

Muheim verpasst damit die Begegnung beim VfB Stuttgart am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER), ist beim Rivalen in Bremen aber wieder dabei.