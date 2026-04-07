Einsatz im Nordderby möglich: Muheim für ein Spiel gesperrt

Fußball-Bundesligist Hamburger SV kann im Nordderby bei Werder Bremen in rund zwei Wochen auf Leistungsträger Miro Muheim bauen.
HSV-Star für ein Spiel gesperrt
Miro Muheim fehlt dem Hamburger SV nur ein Spiel. Der 28-Jährige war gegen Augsburg mit Rot vom Platz geflogen, verpasst aber das Nordderby nicht.
Miro Muheim fehlt dem HSV für ein Spiel
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Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 28-Jährigen nach seiner Roten Karte wegen einer Notbremse gegen den FC Augsburg (1:1) nur für ein Spiel.
Bundesliga: Muheim fehlt gegen den VfB Stuttgart
Muheim verpasst damit die Begegnung beim VfB Stuttgart am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER), ist beim Rivalen in Bremen aber wieder dabei.
Der Linksverteidiger aus der Schweiz gehört zum Stammpersonal der Hanseaten und verpasst durch die Sperre das zweite Bundesligaspiel in dieser Saison. Muheim lief in dieser Spielzeit schon häufiger als Ersatzkapitän für den HSV auf.