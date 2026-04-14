Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Anstoß, TV, Bilanz, Aufstellungen - Alles zum Bundesliga-Topspiel

SPORT1 14.04.2026 • 11:17 Uhr Eintracht Frankfurt trifft am 30. Spieltag der Bundesliga auf RB Leipzig. Historie, Form, TV-Übertragung, Aufstellungen. Die SPORT1-Vorschau zum nächsten Spiel der Eintracht.

Am 30. Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt am Samstag um 18:30 Uhr RB Leipzig im ausverkauften Commerzbank‑Park (LIVETICKER).

Die Hessen belegen aktuell Rang sieben mit 42 Punkten und liegen damit dicht an Platz sechs. Leipzig rangiert auf Platz vier mit 56 Zählern – ein Erfolg wäre ein wichtiges Signal im Kampf um die Champions-League-Ränge.

Direkter Vergleich & Historie in der Bundesliga

Das Duell der Adler gegen die Roten Bullen ist ausgeglichen. In 19 Bundesliga-Duellen gab es fünf Frankfurt‑Siege, acht Unentschieden und sechs Leipziger Erfolge. Das Hinspiel endete im Dezember in Leipzig deutlich mit 6:0 für die Gastgeber.

Vier der letzten sechs Begegnungen gewann Leipzig, Frankfurt holte zwei Siege, zuletzt ein 2:2 gegen Köln und ein 2:1‑Auswärtssieg gegen Heidenheim.

Form im Kampf um Champions League und Europa League

Die Form der Eintracht ist durchwachsen: aus den vergangenen sechs Ligaspielen holte man drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Leipzig zeigt sich stabil auf Champions‑League-Kurs – mit sieben Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen aus den letzten zehn Ligaspielen. Allerdings kassierten die Bullen zuletzt ein 1:2 in Mainz, zehn Tage nach einem 6:0‑Hinspielerfolg gegen Frankfurt.

Aufstellungen & Personal bei Frankfurt und Leipzig

Frankfurt könnte wieder im System 3‑4‑2‑1 auflaufen – mit Zetterer im Tor, Koch und Theate in der Innenverteidigung sowie Bahoya und Doan in der Offensive. Fehlen werden Collins (Knöchel), Batshuayi (Bruch), Kristensen und Doan aufgrund von Verletzungen.

Leipzigs Coach Ole Werner dürfte auf ein 4‑2‑3‑1 setzen, mit Gulácsi, Orban und Raum in der Abwehr, Nusa und Diomande im Angriff. Angreifer Schlager ist gesperrt, Lukeba verletzt.

Wo sehen Sie Eintracht vs. RB?

Sky überträgt das Spiel live als Einzelspiel, zusätzlich ist es im Stream via Sky Go und WOW zu sehen. Parallel wird es in der DAZN‑Konferenz gezeigt. Zusätzlich können Sie das Spiel auch im LIVETICKER bei SPORT1 verfolgen.