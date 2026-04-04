Neuer begeistert: "Wie gut kann man bitte altern mit 40 Jahren?"

Felix Kunkel 04.04.2026 • 16:33 Uhr Manuel Neuer ist rechtzeitig vor dem Giganten-Duell mit Real Madrid wieder fit. Bei seiner Rückkehr gegen den SC Freiburg begeistert der Keeper mit seinen Paraden in Halbzeit eins.

Manuel Neuer hat am Samstag sein erstes Bundesligaspiel als 40-Jähriger bestritten. Der Torwart von Rekordmeister Bayern München stand nach fast einem Monat Verletzungspause in der Partie beim SC Freiburg (3:2) wieder zwischen den Pfosten – und zeigte in der ersten Halbzeit sofort eine starke Leistung.

In der 28. Minute tauchte der Keeper in die linke Ecke und fischte einen Volley von Lucas Höler stark raus. In der 34. Minute köpfte Philipp Lienhart aus wenigen Metern auf das Tor der Bayern, Neuer war mit einem Weltklasse-Reflex zur Stelle.

Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld war voller Begeisterung über den FCB-Schlussmann: „Neuer mit der zweiten Wahnsinnstat. Junge, Junge. Wie gut kann man denn bitte altern mit 40 Jahren?“

Mustafi adelt Neuer: „Er ist auf der Linie brutal“

Experte Shkodran Mustafi lobte Neuer ebenfalls, erklärte aber auch: „Ich bin nicht so verwundert. Weil er das schon jahrelang gemacht hat. Er ist einfach auf der Linie brutal. Klar, er wird älter. Aber er liest das Spiel vor sich und hat immer ein gutes Stellungsspiel.“

Nach der torlosen ersten Hälfte schob der frühere Verteidiger, der zusammen mit Neuer im DFB-Team spielte, hinterher: „Wir wissen, dass er auf der Linie eine Katze ist.“

Beim 1:0 für den SC Freiburg in der 46. Minute gab es für Neuer dann aber nichts zu halten. Johan Manzambi schweißte den Ball aus rund 25 Metern rechts neben den Pfosten ein.

Etwa 25 Minuten später kassierten die Bayern um Neuer das nächste Gegentor. Diesmal war Lucas Höler der Torschütze (71.) – und Neuer machte keine sonderlich gute Figur. Nach Hereingabe von Jan-Niklas Beste kam er an den Ball, beförderte die Kugel aber direkt zu Höler, der mit der Brust annahm und aus etwa sieben Metern einnetzte.

Dank der späten Tore von Tom Bischof (81./90.+2) und Lennart Karl (90.+9) durften die Münchner am Ende doch einen Sieg bejubeln.

Letztes Neuer-Spiel Anfang März

Neuer hatte am 6. März im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) einen „kleinen Muskelfaserriss“ erlitten. In der Zwischenzeit feierte der Weltmeister von 2014 am 27. März seinen runden Geburtstag.

Neuer ist der elfte Profi, der in diesem Alter noch in der Eliteklasse aktiv war. „Das Schönste ist, dass ich wieder spielen kann und wieder fit bin“, sagte der Keeper, dessen Zukunft über das Saisonende hinaus ungewiss ist, kurz vor dem Anpfiff bei Sky.

Da die Bayern die Bundesliga dominieren und der neuerliche Meistertitel nur noch Formsache scheint, richten sich bereits alle Augen auf den Kracher im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) bei Rekordsieger Real Madrid.

Dabei steht Harry Kane im Mittelpunkt. Im Breisgau fehlte der Starstürmer wegen Sprunggelenk-Problemen. Zudem schonte Trainer Vincent Kompany einige Stars. Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Michael Olise und Konrad Laimer saßen zunächst auf der Bank.

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