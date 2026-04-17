Europapokal-Zittern: Riera drückt Freiburg die Daumen

SID 17.04.2026 • 15:43 Uhr Der spanische Coach wünscht sich Erfolge der deutschen Mannschaften. Sein Team könnte als erstes davon profitieren.

Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera drückt den deutschen Mannschaften auf der europäischen Bühne die Daumen – nicht ganz uneigennützig. „Gestern war ich für Freiburg, obwohl es gegen eine spanische Mannschaft ging. Meine Landsleute werden es verstehen“, sagte der Coach am Freitag vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den formstarken Tabellenzweiten RB Leipzig am Samstagabend (ab 18.30 Uhr LIVETICKER).

Durch den Einzug des SC Freiburg ins Halbfinale der Europa League gegen Celta Vigo (3:0/3:1) erhöhten sich auch die Chancen der Eintracht, im kommenden Jahr international zu spielen. Im dafür maßgeblichen UEFA-Ranking näherte sich Deutschland mit 21,214 Punkten Spanien (21,406) auf Platz zwei an. Neben Freiburg ist in der Champions League noch Bayern München vertreten, auch ihnen dürfte Riera die Daumen drücken. „Wir wollen den bestmöglichen Koeffizienten für uns. Das hilft uns, näher an unsere Ziele zu kommen“, sagte er.

Denn ein zusätzlicher Champions-League-Startplatz würde der Eintracht – aktuell als Tabellensiebter knapp außerhalb der internationalen Ränge – als „Nachrücker“ helfen. Auch wenn Freiburg nicht den DFB-Pokal gewinnen würde, könnte sich Frankfurt für den Europacup qualifizieren. In der Mannschaft sei das laut Riera aber kein Thema. „Solche Gespräche habe ich nicht mit meinen Spielern. Wir fokussieren uns darauf, was wir auf dem Platz leisten müssen und wollen.“