FC Bayern gegen VfB Stuttgart: Anstoß, TV, Bilanz, Aufstellungen - Alles zum Bundesliga-Kracher

SPORT1 14.04.2026 • 08:11 Uhr Der FC Bayern München kann am 30. Spieltag der Bundesliga im Süd-Gipfel gegen den VfB Stuttgart vorzeitig Deutscher Meister werden. Historie, Form, TV-Übertragung, Aufstellungen. Die SPORT1-Vorschau zum nächsten Spiel des FC Bayern.

Der 30. Spieltag bringt ein Bundesliga-Highlight: der FC Bayern empfängt den VfB Stuttgart in der ausverkauften Allianz Arena. Anstoß ist am Sonntag um 17:30 Uhr (LIVETICKER). Das Duell könnte entscheidenden Einfluss auf den Meisterkampf haben: Spitzenreiter Bayern liegt mit 76 Punkten aus 29 Partien an der Tabellenspitze, gefolgt von Dortmund mit 64 Zählern. Stuttgart rangiert mit 56 Punkten auf Platz 3 – in Schlagdistanz zur Champions-League-Qualifikation.

Aufgrund des so viel besseren Torverhältnisses (+78 zu +31 beim BVB) kann der FCB also faktisch mit einem Sieg über Stuttgart vorzeitig Meister werden.

Direkter Vergleich spricht für den FC Bayern

Beim Direktvergleich spricht die Bilanz klar für die Bayern: In den bisherigen 31 Bundesliga-Begegnungen gab es 27 Bayern-Siege, zwei Remis und nur zwei Stuttgarter Erfolge. Vor allem in München dominiert der Rekordmeister. Die zuletzt hohe Offensivpower – fünf Treffer bei einem Auswärtserfolg auf St. Pauli – verdeutlicht die aktuelle Form.

Formkurve & Druck vor dem Bundesliga-Kracher

Stuttgart reist mit Rückenwind an: aus den vergangenen sechs Ligaspielen gab es vier Siege, ein Unentschieden und nur eine knappe Niederlage.

Die Schwaben zeigen sich giftig, defensiv stabil und gerade in Umschaltmomenten gefährlich. Bayern hingegen kassierte seine letzte Bundesliga-Niederlage im Januar – gegen Augsburg – und siegte souverän in der Champions League in Madrid.

Aufstellungen & Personal bei FCB und VfB

Voraussichtlich formieren sich beide Trainer im 4‑2‑3‑1-System. Bei Bayern fehlen erneut Sven Ulreich (Leiste) und Josip Stanišić (Oberschenkel). Stuttgart muss auf Justin Diehl (Muskel), Lazar Jovanović (Rücken) und Dan‑Axel Zagadou (Sehne) verzichten.

Vincent Kompany setzt beim Rekordmeister möglicherweise wieder auf Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Tom Bischof in der Zentrale. Die Aufstellung der Bayern wird sicher auch das Rückspiel gegen Real Madrid in der Champions League am Mittwoch diktieren. Stuttgarts Coach Sebastian Hoeneß bevorzugt bei den Gästen Angelo Stiller und Nikolas Nartey als Absicherung im Mittelfeld, flankiert von kreativen Außenspielern wie El Khannouss.

Wo sehen Sie FC Bayern vs. Stuttgart?

Die Übertragung erfolgt live nur im Pay-TV. DAZN zeigt das Duell am Sonntag ab 17:30 Uhr.