FC Bayern: "Hatte es die ganze Zeit im Kopf" - Karl erklärt Jubel

Felix Kunkel 04.04.2026 • 23:32 Uhr Lennart Karl schmeißt nach dem Siegtreffer sein Trikot weg und jubelt ausgelassen vor dem Gästeblock. Hinterher verrät der Bayern-Youngster, dass er die Aktion geplant hatte.

Kaum hatte der Ball die Torlinie überquert, stülpte Lennart Karl sein Trikot über den Kopf und stürmte jubelnd auf den mit Bayern-Fans gefüllten Gästeblock zu. Der zweimalige Nationalspieler erzielte in der neunten Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum 3:2 für den FC Bayern beim SC Freiburg – und das nach einem 0:2-Rückstand.

„Es ist schon ein sehr, sehr krasses Gefühl für mich. In der letzten Minute zu treffen …“, erklärte Karl nach der Partie bei Sky. Zu seinem emotionalen Jubel verriet der Youngster: „Ich hatte schon die ganze Zeit im Kopf, mein Trikot auszuziehen. Und dann ist es wirklich passiert.“

Auf erneute Nachfrage zu seinem Torjubel ohne Trikot sagte Karl: „Ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich heute noch ein Tor mache. Und dann war es einfach perfekt. Ich habe den Ball reingeschossen und dann ging’s ab.“

Bischof mit Doppelpack: „Das war ganz geil“

Zuvor hatte Tom Bischof mit seinen ersten beiden Bundesliga-Treffern im Trikot der Münchener (81./90.+2) den Grundstein für die erfolgreiche Wende gelegt.

„Wir wären nicht Bayern, wenn wir nicht immer an uns glauben“, meinte der 20-Jährige bei DAZN: „Am Ende war es viel Glück, aber auch nach dem 2:2 wollten wir noch unbedingt, und ich glaube, das war ganz geil.“

Seine Tore fühlten sich „natürlich brutal“ an, erklärte Bischof weiter. „Vor dem Spiel hat Jo (Kimmich; Anm. d. Red.) noch zu mir gesagt: ‚Kannst du jetzt mal bitte auf die Kiste schießen?‘ Weil ich es im Training immer mache und im Spiel finde ich die Situation nicht, komme nicht rein, oder verfehle den Moment.“

Diesmal habe er nicht gezögert: „Heute habe ich es einfach gemacht. Das hat sich geil angefühlt. Und natürlich auch gut angefühlt, den Jungs zum Sieg zu helfen.“

Bayern-Youngster selbstbewusst vor Real-Kracher

Auf die Bayern, die gegen Freiburg auf Harry Kane verzichten mussten, wartet nun mit Real Madrid am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League ein harter Brocken. Doch die Youngster sehen den deutschen Rekordmeister bestens gerüstet.

„Ich glaube, so ein Spiel ist das perfekte Spiel jetzt vor Real. Weil wir einfach merken, was wir für ein Team sind“, bilanzierte Bischof nach dem späten Erfolg gegen Freiburg.