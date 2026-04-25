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FC Bayern: Horror-Halbzeit für die Geschichtsbücher

Historische Horror-Halbzeit der Bayern

Der FC Bayern München erlebt in Mainz eine Halbzeit zum Vergessen. Die 45 Minuten am Samstag reihen sich in die Bundesliga-Geschichte ein.
Der FSV Mainz 05 muss gegen den FC Bayern am Wochenende auch um wichtige Punkte gegen einen möglichen Abstieg kämpfen. Das Hinspiel könnte dabei Selbstvertrauen geben.
David Funk
Der FC Bayern München erlebt in Mainz eine Halbzeit zum Vergessen. Die 45 Minuten am Samstag reihen sich in die Bundesliga-Geschichte ein.

Der FC Bayern hat in Mainz (im LIVETICKER) am 31. Spieltag der Bundesliga eine Horror-Halbzeit erlebt. Zur Pause lag die Elf von Trainer Vincent Kompany bereits mit 0:3 in Rückstand. Kurz nach Wiederbeginn verkürzte Nicolas Jackson für den Meister.

Nichtsdestotrotz: Der erste Durchgang reihte sich damit in die Geschichtsbücher des deutschen Rekordmeisters ein. In diesem Jahrtausend erlebten die Bayern zuvor erst dreimal einen solch hohen Pausenrückstand.  

FC Bayern: Historisch schlechte Halbzeit

Die Vorgänger: Ein 1:4 in Bochum im November 2022 (2:4-Endstand), ein 0:3 in Stuttgart im Jahr 2007 (1:3-Endstand) und ein 0:3 in der Allianz Arena gegen Werder Bremen im Jahr 2004.

Am Mainzer Bruchweg hatte Trainer Vincent Kompany mit acht Wechseln im Gegensatz zum Halbfinalsieg im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen rotiert und unter anderem den erst 18 Jahre alten Bara Sapoko Ndiaye erstmals von Beginn an auf dem Platz geschickt.

Die lethargisch wirkenden Bayern machten es den Gastgebern von Beginn an einfach. Bei den Gegentreffern von Dominik Kohr (15.), Paul Nebel (29.) und Sheraldo Becker (45.+2) waren es immer wieder schläfrige Momente in der Bayern-Hintermannschaft, die die Gegentreffer ermöglichten.

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Zudem leistete sich der frischgebackene deutsche Meister immer wieder leichtfertige Ballverluste. Ein Beispiel war Leon Goretzka vor dem 0:2, wodurch der Mainzer Konter ermöglicht wurde.

Noch schlimmer hatte es die Bayern zuletzt im Jahr 1975 erwischt. Damals lagen die Münchner zur Pause mit 0:5 in Frankfurt (0:6-Endstand) zurück.

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