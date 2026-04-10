FC Bayern: Karl fällt auf unbestimmte Zeit aus

SID 10.04.2026 • 12:29 Uhr Der 18 Jahre alte Nationalspieler hat einen Muskelfaserriss erlitten. Über die Länge der Zwangspause machen die Münchner keine Angaben.

In der entscheidenden Phase der Saison muss der FC Bayern auf unbestimmte Zeit auf Emporkömmling Lennart Karl verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag bekannt gab, hat sich der 18 Jahre alte Jung-Nationalspieler einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen.

Für das Bundesliga-Spiel beim FC St. Pauli am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Real Madrid fällt Karl damit auf jeden Fall aus. Über die voraussichtliche Länge der Zwangspause machte der FC Bayern keine Angaben.